AOC, Porsche Tasarımlı Monitörü AOC U32U1 Satışa Çıkıyor!

Ekran uzmanı AOC, 31.5 inçlik (80 cm) profesyonel ekranı U32U1 modelini gururla sunar. Bu model, dünyaca tanınmış tasarım ajansı Studio F. A. Porsche'nin cesur tasarımı ve AOC'nin birinci sınıf ekran teknolojisinin birleşmesinin bir sonucu. "Studio F. A. Porsche tasarımı" dünyanın dört bir yanında takdir toplayan sofistike, rafine ürün tasarımı ile eş anlamlı. İşte bu yüzden 4 taraftan da çerçevesiz bu ekranın, prestijli Red Dot Tasarım Ödülü'nü alması şaşırtıcı değil. 4K çözünürlüğe ve VESA DisplayHDR 600'e sahip, hem tasarımı önemseyen profesyonellere hem ev kullanıcılarına yönelik hazırlanmış, bu birinci sınıf monitör artık piyasada.
U32U1 – profesyonel kullanım için cesur, ödüllü tasarım
En ünlü tasarım stüdyolarından Studio F. A. Porsche tarafından yaratılan ve Red Dot Tasarım Ödülü ile taçlandırılması hiç şaşırtıcı olmayan U32U1'in olağanüstü tasarımını gören herkes hemen etkileniyor.
İnsanlar, iş ve özel hayat algılarının değişmesi ile birlikte, artık profesyonel ve kişisel kullanıma yönelik hazırlanmış ürünlerdeki katı farklılaşmayı giderek daha fazla sorgular oldular. İşte U32U1'in tasarımı da bunu yansıtıyor. Yüksek estetik gereklilikleri olan kullanıcıları hedefliyor ve klasik mobilya tasarımındaki trendlerden yararlanıyor. Tüp formundaki tripod ayak, görsel bir hafiflik yaratarak ekranın her ortam ve kullanım bağlamında öne çıkmasını sağlıyor.
Ayrıca diğer üstün tasarım özellikleri ile de öne çıkıyor: 4 taraftan çerçevesiz, ince, eğilebilir ve döndürülebilir ekran, yüksekliği 120 mm'ye ayarlanabilen, parlak metal tripod ayağın üzerine yerleştirilmiş. Aynı zamanda kablo konektörlerini de içinde barındıran, yuvarlanmış köşeli, aluminyum arka plaka, koyu gri, düz arka kapağa hoş bir kontrast yaratıyor. Tamamen işlevsel bir yenilik ise bu plakanın, ekran portre konumuna getirildiğinde de (pivot işlevi) aynı pozisyonda kalması. Böylece kablolar da aynı yerde kalıyorlar. Daha fazla esneklik için ise, ekranda harici ayaklara ya da duvar montajlarına takılabilmesini sağlayan VESA sistemi mevcut.
Profesyonel talepler için kusursuz performans
Ekstra geniş, 31.5 inçlik (80 cm) IPS ekran, muhteşem bir 4K/UHD çözünürlük ile (3840 x 2160 piksel) sunuluyor. VESA Display HDR600 standardına uygun olması sayesinde bu ekran, 10 bitlik renk derinliği sunarak 1.07 milyar renk sunabiliyor. Görüntüler etkileyici bir kontrast ile ışıldıyor ve renkler aydınlık beyazdan en derin siyaha kadar uzanıyor. Ekran, sRGB renk alanının %135'i, AdobeRGB renk alanının %100'ü, ve DCI-P3 renk alanının %98'ini kapsıyor, bu nedenle de bu ekran, video ve fotoğraf profesyonelleri ve tutkunlarının yanı sıra tasarımcılar için de ideal bir tercih.
USB-C ile iyi bir bağlantı
Ayrıca, DisplayPort 1.4 bağlantısının yanı sıra, bu monitörde hem HDMI 2.0 hem USB-C portu, hem de bir USB 3.2 hub bulunuyor. USB-C bağlantısı, bir diz üstü bilgisayardan ya da başka bir bilgisayardan yüksek çözünürlüklü video sinyallerini iletmek için DisplayPort Alternate Moduna sahip. USB Güç temini ise 65 W'a kadar diz üstü bilgisayarın pilini eş zamanlı olarak şarj edebilir ve USB 3.2 veri iletimi sayesinde de yıldırım hızında veri iletimini garantiler.
Avrupa Pazarlama & İş Yönetimi Direktörü Stefan Sommer, şunları söylüyor: "En yeni teknoloji ve olağanüstü tasarımın mükemmel birleşimi, Studio F. A. Porsche işbirliğinde geliştirdiğimiz yeni monitörlerimizin gerçekten özel olmasını sağlayan şey. İki yıl önce, birlikte ürettiğimiz ilk monitörlerin muhteşem başarısından sonra, sıradışı tasarımıyla diğerlerinin ötesinde yeni bir model daha sunduğumuz için çok mutluyum."
Studio F. A. Porsche Tasarım Direktörü Christian Schwamkrug ise şunları söyledi: "AOC ile sofistike ve rafine tasarım arzumuzu yalnızca paylaşmakla kalmayıp aynı zamanda da geliştiren mükemmel bir ortak bulmuş olduk. Ortak kalite ve performans anlayışlarımız sayesinde hem en yüksek teknik standartları hem de estetik standartları karşılayan birinci sınıf, üst düzey ürünler yaratabiliyoruz."
AOC'nin U32U1 modeli, 1039 USD tavsiye edilen perakende fiyatından şimdi mağazalarda.
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