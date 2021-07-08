AOC'nin Yeni Portatif Monitörü Piyasaya Çıkıyor! İşte Özellikleri!

AOC, hibrit USB-C ve USB-A bağlantısına sahip, 15.6" portatif I1601P monitörü piyasaya çıkartıyor.

AOC'nin Yeni Portatif Monitörü Piyasaya Çıkıyor!

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