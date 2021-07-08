AOC'nin Yeni Portatif Monitörü Piyasaya Çıkıyor! İşte Özellikleri!

AOC, yeni I1601P ile portatif monitör portföyünü genişletiyor. Portatif ekranlar ister yolda, ister işte ya da küçük bir home ofis'te olsun, tekli bir monitör kurulumunu çoklu bir monitör çözümüne genişleten kolay bir çözüm. 39.5 cm (15.6") I1601P kompakt ve büyüklüğü diz üstü bilgisayar ekranlarına benziyor. I1601P modelinde, zengin renkler, keskinlik ve geniş görüntüleme açıları (170/170°) üretmek için Full HD çözünürlük ve IPS panel teknolojisi bulunuyor. Tek kablo çözümü sayesinde (kablo kutu içeriğinde) model, hem USB-A hem USB-C girişi ile bağlanabilir.
İster evden ister ofisten çalışın, ikinci bir ekran çalışılabilir ekran alanını etkili bir biçimde ikiye katlayarak üretkenliği artırır. Çoğu kişi için, bir diz üstü bilgisayar ekranı gibi tek bir ekran üzerinde çalışmanın, yayıntılı ve aşırı yüklü bir çalışma alanına sebep olarak iş akışlarını engellediği artık aşikardır.
Elbette bu aynı zamanda yolda iken çalışma söz konusu ise de geçerli. Ofisteki masalarında iki ekran ile çalışmaya alışmış kullanıcılar, aynı üretkenlik artışını yolda, trende, uçakta ya da sahada iken de isteyecekler.
AOC'nin portatif ekranları, bu gibi durumlarda çok hayat kurtarıcı. AOC'nin portatif ekran portföyünün pek çok seçeneği mevcuttur. Örneğin I1601FWUX, USB-C bağlantısına sahip, 15.6 inçlik, portatif bir ekran sunar. I1659FWUX ise USB-A portu kullanarak USB DisplayLink teknolojisine sahip, benzer bir panel sunar.
Yepyeni I1601P modeli ise hibrit, tek kablo çözümü sayesinde her iki dünyanın da en iyisini bir araya getirir. USB-C donanımlı diz üstü bilgisayarlar ve cihazlar için, 1601P, tek bir USB-C kablosu ile kolayca bağlanabilir. Bağlantı, ekrana güç verecek ve USB DisplayPort Alternate modu ile görüntü sinyalini iletecektir.
Esnekliğin ötesinde
USB-C teknolojisi yayılırken eski diz üstü bilgisayarların ve cihazların böyle bir portu olmayabilir. Bu durumda, DisplayLink teknolojisi, standart USB-A port üzerinden görüntü sinyalini iletir, böylece anında üretkenlikteki bu gelişme daha eski ve daha yeni cihazlarda yeni bir yelpazeye sunulur. DisplayLink sürücüleri, aralarında Windows, macOS, Android, ChromeOS ve Ubuntu'nun da bulunduğu çeşitli işletim sistemleri için indirilebilir.
Hem geleneksel hem modern bilgisayarlar için esnek kullanım, I1601P modelinin kullanılabileceği pek çok senaryoyu mümkün kılıyor. Cihazlardan bazılarının USB-C bazılarının ise sadece USB-A'ya sahip olabilecekleri iş yerlerinde ve evlerde, I1601P bir ekranın genişletilebilir olmasını sağlıyor. İkinci bir ekran olmasının ek faydası çok büyük. Ekranlardan biri bir epostayı ya da IM programını gösterirken diğer ekran ise bir Word belgesini ya da hesap tablosunu gösterebiliyor. Ya da bir ekranda video izlerken öbüründe not alabilirsiniz. Hayal gücünüze kalmış!
Her yere güvenle taşıyın
I1601P'nin minimalist tasarımının arkası gri aluminyum, önünde ise ince, siyah çerçeveler var. Ürüne dahil SmartCase kılıf, ekran taşınırken çizilmesini engeleyebilir, ayrıca katlanabilir bir ayak olarak da kullanılabilir. Yalnızca 800 g ağırlığında olduğundan, uçaklarda, trenlerde ya da her gün işe gidip gelirken bir çantada ya da sırt çantasında taşınabilecek kadar hafiftir.
AOC'nin I1601P modelinde, 1920 x 1080 çözünürlüğe sahip, 15.6 inçlik bir IPS paneli bulunuyor. Ayrıca 60 Hz yenileme hızına ve 5 ms GtG tepki süresine de sahip. 220 nit parlaklık düzeyi ve yansıma engelleyici kaplama ile en yaygın aydınlatma durumlarında kullanılabilir. LowBlue teknolojisi, zararlı olabilecek mavi dalga boyundaki ışığın azaltılması için etkinleştirilebilir. I1601P manzara ve portre modlarında kullanılabilir. OSD'ye fiziksel düğmeler ile ve ayrıca i-Menu yazılımı ile erişilebilir. Buradan da Auto-Pivot fonksiyonu etkinleştirilebilir.
AOC I1601P, Ağustos 2021'den itibaren 289 USD tavsiye edilen perakende fiyatından piyasada bulunabilir.
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