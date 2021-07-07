En İyi Oyun Nickleri 2021: 300 farklı oyun nicki listesi ve anlamları

En iyi oyun nickleri listemizde 300 farklı nick yer alıyor. Eğer oyunlarla içli dışlıysanız ve özellikle de çevrimiçi oyun oynamayı seviyorsanız, bir nickname'in, yani bir takma adın ne kadar önemli olduğunu mutlaka biliyorsunuz.
Hepimiz, bir oyuna giriş yaparken karşımızdakileri etkileyecek, fark yaratacak bir nickname ararız ama pek azımız bunu başarabiliriz. Düşünür taşınır, sonunda yine sıradan bir nickname ile yolumuza devam etmek zorunda kalırız. Bu yazımızda, kendine uygun bir nickname bulamayanlara yardımcı olmaya çalışacağız ve en iyi oyun nicklerini sıralayacağız. İşte en iyi oyun nickleri listesi 2021:
Hemen aşağıda, bizim çok hoşumuza giden 300 farklı takma adı ve (kabaca) Türkçe karşılıklarını bulacaksınız. Bunlardan bazıları sıradan olabilir, bazıları ise yaratıcı... Ama günün sonunda, bu 300 nickname'den birini muhtemelen kendinize uygun görebilirsiniz. Tabii ki kullanabileceğiniz binlerce farklı oyun nick'i bulmanız da mümkün. Eğer bizim seçimlerimizin dışında önerileriniz varsa, yorumlarda bizlerle paylaşabilirsiniz...
Nickname (Nick, Takma Ad) Nedir?
Başlamadan önce, nickname kelimesinin anlamına göz atalım. Merriam-webster, nckname'i şu şekilde tanımlıyor: "Bir kişiye, yere veya bir şeye ait olan gerçek ismin yerine geçen veya bunlara ek olarak verilen tanımlayıcı isim."
Wikipedia'da ise, nickname şöyle açıklanıyor: "Nickname (Takma ad), tanıdık bir kişinin, yerin veya bir şeyin gerçek adının yerine geçen tanımlama."
En İyi Oyun Nick'leri (Oyunlarda Kullanabileceğiniz En İyi Nick'ler)
|
Takma İsim (Nickname)
|
Anlamı
|
|Tesadüfi deha
|
|Asit Gosling
|
|Amiral Tot
|
|Aero
|
|AjanHerkül
|
|Agrippa
|
|Albatros
|
|Sokak kurbağası
|
|Alfa
|
|AlfaDönüyor
|
|Melek
|
|Kızgın kaplumbağa
|
|Cephanelik
|
|Arsenik Coo
|
|Atomik Blastoid
|
|Otomatik
|
|Otomatik dilimleyici
|
|İntikamcı
|
|Kötü tavşan
|
|Balistik
|
|Bazuka
|
|Böcek kral
|
|Bükücü
|
|Büyük Baba
|
|Bit eşlem
|
|Kara mamba
|
|Kara kedi
|
|Karartma
|
|Kanama
|
|Kabarcık
|
|Yıldırım
|
|Kan
|
|Kan yeyici
|
|Bombacı
|
|Kemik
|
|Bonzai
|
|BoomBlaster
|
|Kaçak taksici
|
|Bowie
|
|Okçu
|
|Tarayıcı
|
|Ekmek yapıcı
|
|Kırıcı
|
|Süpürge
|
|Çürük
|
|Saçmalık
|
|Böcek akını
|
|Böcek ateşi
|
|Böcek
|
|Kurşun
|
|Kurşun geçirmez
|
|Kasap
|
|Şeker kasabı
|
|Top
|
|Top
|
|Sermaye
|
|Kaptan Peroksit
|
|Kelt
|
|Merkez ateşi
|
|Yüzbaşı Sherman
|
|Çiğneme
|
|Pençe
|
|Klink
|
|Kobra
|
|Kobra ısırığı
|
|Kokteyl
|
|TeminatlıHasar
|
|Tay
|
|Komando
|
|KomutX
|
|Kongo Teli
|
|Fatih
|
|Evren
|
|Kraniaks
|
|Krank
|
|Çarpışma testi
|
|Çılgın Sekizler
|
|Sürünme
|
|Çapraz
|
|Cujo
|
|Cyrus
|
|İblis
|
|Dahlia Bumble
|
|DaisyCraft
|
|Dans eden deli
|
|Sarkık
|
|Kara at
|
|Karanlık
|
|Karanlık taraf yörüngesi
|
|Gün şahini
|
|Ölüm avcısı
|
|Çürüme
|
|Çılgın
|
|Dengesizlik
|
|Çöl sisi
|
|Çaresiz
|
|Şeytan bıçağı
|
|Şeytan piliç
|
|Dexter
|
|Şeytan
|
|Elmas oyuncu
|
|Kazıcı
|
|Disko fırtınası
|
|Disko arkadaşı
|
|Muhalefet
|
|Kıyamet
|
|Drakula
|
|Ejderha
|
|Dredd
|
|Drift dedektörü
|
|Drift manyağı
|
|Damla taş
|
|Eczane kovboyu
|
|Ördek Ördek
|
|Hollandalı
|
|Dux
|
|Orduların kontu
|
|Kolay süpürme
|
|ElactixNova
|
|Elektrikli oyuncu
|
|Elektrik Satürn
|
|Esquire
|
|egzotikAlfa
|
|Muhteşem
|
|Şahin
|
|Diş
|
|Hızlı beraberlik
|
|Hızlı şerit
|
|Çamurluk
|
|Rezene güvercini
|
|Vahşi kargaşa
|
|İltihap
|
|Beşinci uyum
|
|Ateş kedisi
|
|Ateş balığı
|
|Ateşli
|
|Balık gözü
|
|Yumruk
|
|Yumruk sihirbazı
|
|Çılgınlık
|
|Dost ateşi
|
|Öfke
|
|Öfke
|
|Çirkin yaratık
|
|Yara
|
|Mitralyöz
|
|Geronimo
|
|Glock
|
|Kemirmek
|
|Çakır şahini
|
|Mezar
|
|Kavrama
|
|Boz
|
|Topçu
|
|Hannibal
|
|Karma
|
|Başlık etiketi
|
|Kafa tokuşturucu
|
|Cehennem kedisi
|
|Eşekarısı
|
|Obüs
|
|Kasırga
|
|Yerli
|
|İsyancı
|
|Öfke
|
|Demir yürek
|
|Zırhlı
|
|Demir kesim
|
|Demir kenarlar
|
|Jaguar
|
|Cirit
|
|Çene kemiği
|
|Jesse James
|
|K-9
|
|Çelik yelek
|
|Kağan
|
|Katil
|
|Dizkapağı
|
|Eklemler
|
|Kraken
|
|Kirpik
|
|Leon
|
|Leonidas
|
|Şimşek
|
|Boylam
|
|Linç
|
|Deli köpek
|
|Deli Max
|
|Delilik
|
|Manik
|
|Matris
|
|Maksimum
|
|Serap
|
|Hükümdar
|
|Harç
|
|Bay sarışın
|
|Tırnak
|
|Napolyon
|
|Devirmek
|
|Panter
|
|Tavus kuşu
|
|Kutup Arısı
|
|Prometheus
|
|Psikopat
|
|Psikopat düşünür
|
|Takip
|
|İtici
|
|RadyoaktifAdam
|
|Öfke
|
|Rando tankı
|
|Korucu
|
|Korucu
|
|Cırcır
|
|Ustura
|
|Orakçı
|
|İsyan
|
|Kırmızı savaş
|
|Kırmızı gergedan
|
|Kırmızı ağız
|
|Omega'nın intikamı
|
|Ayak takımı
|
|Çevre ateşi
|
|Yol Öldürmesi
|
|Kayalık otoyol
|
|Romantik lepistes
|
|Ronin
|
|Horoz
|
|Moloz
|
|Kaba keskin nişancı
|
|Sabotaj
|
|Kum havuzu
|
|Koca Ayak
|
|Vahşi
|
|Kabuk
|
|Kafa derisi
|
|Yara izi
|
|Korkutma taşı
|
|KorkunçNinja
|
|KorkunçKabak
|
|Şizo
|
|Akrep
|
|Sıyırıcı
|
|Hurda
|
|Vida
|
|Mühür yılanı
|
|Gölge avcısı
|
|Sherwood gladyatörü
|
|Titreme
|
|Atıcı
|
|Hasta Asi
|
|Siddharta
|
|Kuşatma
|
|Sienna prensesi
|
|Gümüş taş
|
|İskelet
|
|Kafatası Kırıcı
|
|Kafatası kırıcı
|
|Gökyüzü zorbası
|
|Gökyüzü habercisi
|
|Katliam
|
|Yılan
|
|Keskin nisanci
|
|Soket
|
|Bıçaklamak
|
|Çelik
|
|Çelik folyo
|
|Çelik dövme
|
|Çelik atış
|
|İğne
|
|Yıkım
|
|Dalgalanma
|
|Fırtına
|
|Yok edici
|
|Thor
|
|Titanyum
|
|Tito
|
|Diş
|
|Torpido
|
|Tork
|
|Gezi
|
|Asker
|
|Diş
|
|İnce ayar
|
|Ayaklanma
|
|Kargaşa
|
|Yükseliş
|
|Kibir
|
|Damar
|
|Engerek
|
|Geçersiz
|
|Akbaba
|
|Gardiyan
|
|Kırbaç
|
|Yaban kedisi
|
|Kurt
|
|Wolverine
|
|Hayalet
|
|Gazap
|
|X-Kafatası
|
|Sıfır
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