Android One Nedir? Android One Telefonların Diğerlerinden Ne Farkı Var?

Android One nedir, Android One işletim sistemine sahip akıllı telefonların diğer Android telefonlardan farkı nedir? Tüm detaylarıyla anlattık...

  • Ercan Uğurlu
Android One Telefonlar Nedir?

2021 yılına girmemizle Android işletim sistemi sürümünde de bir dğeişiklik yaşanacak ve Android 12 sürümünü telefonlarda görmeye başlayacağız. Google, her yeni Android sürümü ile beraber işletim sistemine yeni özellikler kazandırmaya devam ederken, öte yandan Android One programını da sürdürüyor. Peki, Android One nedir?

Android One Nedir?

Android One, Android işletim sisteminin telefonları yorucu tema içeriklerinden arındırılmış ve bu sayede düşük donanım bileşenleri doğrultusunda uygun fiyatlı kategoride yer edinen akıllı telefonlarda sorunsuz şekilde çalışabilen Google tarafından hazırlanan çekirdek Android sürümü olarak tanımlanabilir.

Stok Android olarak da bilinen Android One, sadeleştirilmiş kullanıcı arayüzü yaklaşımını temel alıyor ve iyi optimize edilmiş temeli sayesinde minimum sistem gereksinimleri ile iyi performans ve uzun pil ömrü vadediyor. Öte yandan ilk elden aldığı güvenlik güncellemeleri neticesinde de sürekli güncel kalması, Android One işletim sisteminin en önemli avantajı.

Android One Kullanan Telefonlar

Şu an piyasada Android One işletim sistemini kullanan pek çok akıllı telefon görebiliyoruz. Bunlar arasında Nokia 9 PureView, Nokia 8.3, Motorola One Action ve General Mobile modelleri ve fazlası mevcut. Özellikle Nokia ve Motorola, Android One programının sıkı takipçileri arasında.

Android One Nerede ve Ne Zaman Çıktı?

Google, Android One programını 2014 yılında başlattığını duyurmuştu. Başlangıçta özellikle ucuz telefonların popüler olduğu ve gelişmekte olan ülkelerde Android işletim sisteminin benimsenmesi amacıyla yayınlanan Android One, ilk olarak Hindistan pazarında varlık gösterdi. Sonrasında ise Android One işletim sisteminin yerini 2017 yılında Android Go'ya bırakan Google, bütçe dostu telefonlar için Android Go işletim sistemini benimsedi, ancak Android One'dan da vazgeçmeyerek bu işletim sistemini diğer ülkelerde de kullanıma açtı.

Google'ın Pixel adı verilen akıllı telefonları, Android güncellemelerini ilk alan telefon modelleri olarak bilinirken, Android One işletim sistemine sahip telefonlar da güncellemeleri ilk alan modeller arasında yer alıyor. 3 yıllık güvenlik güncellemelerini yayınlandığı ay alan Android One, ayrıca 2 major işletim sistemi güncellemesini de otomatikman alıyor. Böylece özellikle 3 yıl sorunsuz şekilde güncellemeleri alacak bir akıllı telefon isteyenlerin de ilk tercihi Android One işletim sistemi oluyor.

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