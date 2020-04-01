Apple Satın Aldı; Android Uygulaması "Buhar Oldu"

Dark Sky Weather uygulaması, Apple tarafından satın alındı; hemen ardından da, Android uygulaması "buhar oldu."

Apple, Dark Sky Weather'ı Satın Aldı

Dark Sky Weather uygulamasını seviyorsanız ve Android'li telefon kullanıyorsanız, çok yakında bazı değişiklikler görmeye hazır olsun. Uygulamanın arkasındaki firma, Apple tarafından satın alındığını ve bunun sonucunda Apple'ın platformları dışındaki hizmetlerinin çoğunun kapanacağını duyurdu.

Duyuruya göre Dark Sky Weather'ın Android ve Wear OS uygulaması ile web sitesi, 1 Temmuz'da çalışmayı durduracak. Uygulama ücretli olduğundan, "aktif kullanıcı" olarak değerlendirilmeniz durumunda para iadesi alabileceksiniz. Uygulamanın artık satın alınamadığını ve indirilemediğini söyleyelim.

Uygulamanın API'sının ise 2021'in sonuna kadar çalışacağı belirtiliyor. Şu an itibariyle API'yı kullanmak için kaydolmanıza izin verilmiyor.

Dark Sky, Apple'a katılmaktan heyecan duyduklarını söylerken, satın almanın şartlarından ve ayrıntılarından bahsetmedi.

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