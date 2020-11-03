Apple, 10 Kasım'da Yeni Bir Tanıtım Daha Düzenleyeceğini Duyurdu

Apple, göndermeye başladığı davetiye ile, 10 Kasım'da yeni bir tanıtım etkinliği daha düzenleyeceğini duyurdu. Bu etkinlikte, ARM tabanlı MacBook'ların ve AirTags'ın tanıtılması bekleniyor.

Apple'dan "Bir Şey Daha" Geliyor!

Apple, basına göndermeye başladığı bir davetiye ile, 10 Kasım tarihinde yeni bir tanıtım etkinliği düzenleyeceğini duyurdu. Apple için muhtemelen 2020 yılının son tanıtım etkinliği olacak olan bu etkinlikte, yeni MacBook'ların tanıtılması bekleniyor. Ve bu MacBook'ların arasında, uzun zamandır beklenen ARM tabanlı modellerin de karşımıza çıkması söz konusu.

"One more thing" (Bir Şey Daha) sloganıyla gönderilen davetiyelerde, tanıtımın habgi yenilileri içereceğine dair bir ipucu yok. Sadece etkinliğin tarihi ve yeri bildiriliyor.

ARM tabanlı MacBook'lar, uzun zamandır Apple'dan beklenen cihazlar olarak ön plana çıkıyor. Ancak bunun yanında, yine uzun zamandır söylentileri dolaşan takip cihazları AirTags'ın da bu tanıtımda ortaya çıkma ihtimali bulunuyor. AirTags yıllardır hakkında konuşulan bir yenilik olsa da, bir türlü gerçeğe dönüşemedi. Belki de bu etkinlikte, nihayet gerçek karşımıza çıkacak.

Whatsapp'ta Paylaş

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

Brand Week İstanbul zamanı geldi

En İyi GeForce Ekran Kartlı Laptop'lar

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Güncel
Kışlık lastik uygulaması ne zaman başlıyor? (2020-2021) Kış lastiği hangi araçlar için zorunlu?
5 Kasım 2020 A101 aktüel kataloğunda TV, cep telefonu, bluetooth kulaklık fırsatı
Atiye 3. sezon ne zaman yayınlanacak? Atiye 3. sezon heyecanı!
Norm güncelleme nasıl yapılır? Norm güncelleme tarihleri belli oldu
Günün En çok Okunanları
Apple'ın Canını Sıkan 10 yıllık VPN Savaşında İşler Kızıştı
COVID-19, Depremler ve Sellerden Sonra, Şimdi de Yanardağ Tehlikesi...
3 Kasım 2020: Türkiye'deki COVID-19 Hastaları ve Vefatlarında Son Durum
Xiaomi, Dünyanın En Büyük 3'üncü Akıllı Telefon Üreticisi Oldu
Koronavirüsün az bilinen belirtisi ortaya çıktı! Dudak ve ağızda çıkıyor!

 

 