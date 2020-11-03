Apple, 10 Kasım'da Yeni Bir Tanıtım Daha Düzenleyeceğini Duyurdu

Apple, basına göndermeye başladığı bir davetiye ile, 10 Kasım tarihinde yeni bir tanıtım etkinliği düzenleyeceğini duyurdu. Apple için muhtemelen 2020 yılının son tanıtım etkinliği olacak olan bu etkinlikte, yeni MacBook'ların tanıtılması bekleniyor. Ve bu MacBook'ların arasında, uzun zamandır beklenen ARM tabanlı modellerin de karşımıza çıkması söz konusu.
"One more thing" (Bir Şey Daha) sloganıyla gönderilen davetiyelerde, tanıtımın habgi yenilileri içereceğine dair bir ipucu yok. Sadece etkinliğin tarihi ve yeri bildiriliyor.
ARM tabanlı MacBook'lar, uzun zamandır Apple'dan beklenen cihazlar olarak ön plana çıkıyor. Ancak bunun yanında, yine uzun zamandır söylentileri dolaşan takip cihazları AirTags'ın da bu tanıtımda ortaya çıkma ihtimali bulunuyor. AirTags yıllardır hakkında konuşulan bir yenilik olsa da, bir türlü gerçeğe dönüşemedi. Belki de bu etkinlikte, nihayet gerçek karşımıza çıkacak.
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