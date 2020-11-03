Apple, 10 Kasım'da Yeni Bir Tanıtım Daha Düzenleyeceğini Duyurdu

Apple, göndermeye başladığı davetiye ile, 10 Kasım'da yeni bir tanıtım etkinliği daha düzenleyeceğini duyurdu. Bu etkinlikte, ARM tabanlı MacBook'ların ve AirTags'ın tanıtılması bekleniyor.