Apple, 20 İnçlik Devasa Bir Katlanabilir Cihaz Üzerinde Çalışıyor Olabilir!

Apple'ın belirli aralıklarla patent aldığını ve yeni ürünler üzerinde çalıştığını biliyoruz. Bunların bazıları patent şeklinde gündeme düşerken, kimileri ise sızıntılar yoluyla kendini gösteriyor. Tıpkı Bloomberg'de çıkan yeni bir sızıntıda olduğu gibi.
Apple takipçisi Mark Gurman'ın Bloomberg'de yayınladığı yeni bir haberine göre Apple, 20 inç boyutunda katlanabilir ekranlı bir cihaz üzerinde çalışıyor. Sızıntının kaynağı Apple'ın tedarikçilerinden Display Supply Chain Consultants'ın CEO'su ve analisti Ross Young olurken, Gurman, Apple'ın bu tür bir katlanır cihaz geliştirme olasılığını araştırdığını ve çift ekranlı bir cihaz üzerinde çalıştığını iddia ediyor. Dahası, bu cihazın iPad ve MacBook hibriti olarak geliştirildiğini söylüyor.
Gurman'ın haberine göre Apple, fiziksel klavye içermeyen çift ekranlı katlanabilir tasarıma sahip bir model üzerinde yoğunlaşmış durumda. Daha önceki sızıntıları da dikkate alarak bu cihazın 20 inç boyutunda bir ekrana sahip olacağını düşünmesi zor değil. Ancak bunun için biraz beklemek gerekecek. Zira bu cihazın çıkış tarihi olarak 2026 gösteriliyor.
Eğer olur da Apple bu hamlesini oynarsa, aslında sektörde bir ilke imza atmayacak. Zira Lenovo, daha önce benzer bir tasarıma sahip cihazı geliştirmiş ve piyasaya sürmüştü. ThinkPad X1 Fold olarak bilinen bu cihaz, 13 inçlik tamamen dokunmatik bir dizüstü bilgisayardı ve üzerinde fiziksel bir klavye bulundurmamasıyla hem tablet hem laptop olarak kullanılabiliyordu.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın