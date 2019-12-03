Apple'dan 2019'un Favori Uygulamaları, Oyunları ve Podcast'leri

Apple, 2019'un en iyi uygulamalarını, oyunlarını ve podcast'lerini seçti!

Apple'dan 2019'un Uygulamaları, Oyunları

Apple, platformu üzerinde 2019'da en başarılı olan uygulamaları, oyunları, podcast'leri ve trendleri seçti.

App Store'un editör takımının seçimleri, her donanım platformuna göre ayrılıyor. Apple'a göre uygulama ödüllerini kazananlar, şöyle sıralanıyor:

Yılın iPhone Uygulaması: Spectre Camera (Lux Optics)
Yılın iPad Uygulaması: Flow by Moleskine (Moleskine)
Yılın Mac Uygulaması: Affinity Publisher (Serif Labs)
Yılın Apple TV Uygulaması: The Explorers (The Explorers Network)
2019 Uygulama Trendleri: Hikaye Anlatımı Basitleştirilmiş

"Uygulama trendleri" bir dizi uygulamayı temel alıyor ve size hikaye anlatan uygulamalardan bahsediyor: Anchor (Anchor FM), Unfold (Unfold Creative), Steller (Expedition Travel Advisor), Over (Over, Inc) ve Wattpad (Wattpad Corp).

Apple'ın 2019'un en iyi oyunları da donanım platformuna göre ayrılıyor.

Yılın iPhone Oyunu: Sky: Children of the Light (thatgamecompany)
Yılın iPad Oyunu: Hyper Light Drifter (Abylight S.L.)
Yılın Mac Oyunu: GRIS (Devolver / Nomada Studio)
Yılın Apple TV Oyunu: Wonder Boy: The Dragon's Trap (DotEmu)
Yılın Apple Arcade Oyunu: Sayonara Wild Hearts (Simogo)
2019 Oyun Trendi: Blockbusters Reimagined

Trend oyunlarda eski popüler oyunların yeniden tasarlanmasından bahsediliyor. "Mario Kart Tour" (Nintendo), "Minecraft Earth" (Mojang), "Pokémon Masters" (DeNA Co), "Assassin's Creed Rebellion" (Ubisoft), "Gears POP!" (Microsoft Corporation), "The Elder Scrolls: Blades" (Bethesda) ve "Call of Duty: Mobile" (Activision Publishing) gibi.

Son olarak Apple, şu podcast'leri de öne çıkarmayı uygun buldu.

En İyi Gerçek Suç Şovu - White Lies
En İyi Kurgu Gösterisi - Carrier
En İyi Tarih Gösterisi - 1619

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