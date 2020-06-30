Uçan yılanların sırrı çözülüyor! Uçan robotlar için inceleniyorlar

Uçan yılanların bunu nasıl başardığı 10 yılı aşkın süredir inceleniyordu. Araştırmada yeni bulgular elde edildi. Bu bulgular, uçan yılan robotlar yapmak için de kullanılabilecek.