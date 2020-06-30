Uçan yılanların sırrı çözülüyor! Uçan robotlar için inceleniyorlar

Uçan yılanların bunu nasıl başardığı 10 yılı aşkın süredir inceleniyordu. Araştırmada yeni bulgular elde edildi. Bu bulgular, uçan yılan robotlar yapmak için de kullanılabilecek.

Uçan yılanların sırrı çözülüyor! Uçan robotlar için inceleniyorlar

Virginia Tech araştırmacıları tarafından uçan yılanlar üzerine yayınlanan son araştırma, süreçte kilit bir nokta ortaya koydu. 

Hareket yakalama teknolojisi ve yüksek hızlı kameralarla yapılan araştırmalarda, aerodinamik ve atalet (eylemsizlik) etkilerini içeren üç boyutlu bir matematik uçuş modeli oluşturuldu. 

Bir Kombinasyon Sonucu Uçabiliyorlar

Araştırmacılar, bu uçuşun yılanların oluşturduğu şeklin, hareketliliğinin ve kayma işlevini yapan diğer unsurların bir birleşimi olduğunu ortaya koydu. Bu çalışma "diğer hayvanlarda dalgalanmanın bilinen kullanımlarından farklı bir işlev" gösteriyor.

yılan uçuşu

Uçan Robotlar İçin Kullanılabilir

Ortaya çıkan bu yeni araştırma, yeni dinamik uçan robotlar yapmak için kullanılabilir!

robot yılan

Bu araştırma yaklaşık 10 yıldır devam ediyordu. ABD Savunma Bakanlığı'nın desteklediği Virginia Tech araştırmacılarının bu projesinin başında Biyolog Jacke Socha vardı ve bugün Socha hâlâ bu konu üzerinde çalışmaya devam ediyor.

Bu son raporu yayınlayan ekipte Isaac J. Yeaton, Shane D. Ross ve Grant A. Baumgardner gibi isimler de var.

Çalışma, yılanın "kanat gövdesi"nin 3D hareketle yeniden yapılandırılmasını içeriyor. Yılanın havadaki dalgalanması, hem dikey hem de yatay dalgalar gerektiriyor.

Yılan Nasıl Uçuyor? İşte O An

How flying snakes glide: Swimming through the airHow flying snakes glide: Swimming through the air
Flying snakes glide through the air, flattening their bodies to provide lift. But as they glide they seem to swim, undulating their bodies from side to side. Now a team in the United States has used motion capture technology to study snake gliding in precise detail. Their models reveal that undulation is vital for the snake’s stability as they glide from branch to branch. Read the paper here: Sign up for the Nature Briefing: An essential round-up of science news, opinion and analysis, free in your inbox every weekday:

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