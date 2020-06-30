Uçan yılanların sırrı çözülüyor! Uçan robotlar için inceleniyorlar

Virginia Tech araştırmacıları tarafından uçan yılanlar üzerine yayınlanan son araştırma, süreçte kilit bir nokta ortaya koydu.
Hareket yakalama teknolojisi ve yüksek hızlı kameralarla yapılan araştırmalarda, aerodinamik ve atalet (eylemsizlik) etkilerini içeren üç boyutlu bir matematik uçuş modeli oluşturuldu.
Bir Kombinasyon Sonucu Uçabiliyorlar
Araştırmacılar, bu uçuşun yılanların oluşturduğu şeklin, hareketliliğinin ve kayma işlevini yapan diğer unsurların bir birleşimi olduğunu ortaya koydu. Bu çalışma "diğer hayvanlarda dalgalanmanın bilinen kullanımlarından farklı bir işlev" gösteriyor.
Uçan Robotlar İçin Kullanılabilir
Ortaya çıkan bu yeni araştırma, yeni dinamik uçan robotlar yapmak için kullanılabilir!
Bu araştırma yaklaşık 10 yıldır devam ediyordu. ABD Savunma Bakanlığı'nın desteklediği Virginia Tech araştırmacılarının bu projesinin başında Biyolog Jacke Socha vardı ve bugün Socha hâlâ bu konu üzerinde çalışmaya devam ediyor.
Bu son raporu yayınlayan ekipte Isaac J. Yeaton, Shane D. Ross ve Grant A. Baumgardner gibi isimler de var.
Çalışma, yılanın "kanat gövdesi"nin 3D hareketle yeniden yapılandırılmasını içeriyor. Yılanın havadaki dalgalanması, hem dikey hem de yatay dalgalar gerektiriyor.
Yılan Nasıl Uçuyor? İşte O An
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