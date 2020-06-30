Android 11'in Heyecan Uyandıran Bu İşlevi, Tüm Telefonlara Gelmeyebilir

Android 11'in bir dizi yenilik ve geliştirmeyle gelmesi bekleniyor. Bunlar arasındaki "Konuşmalar" (orijinal adı Conversations) işlevi, farklı mesajlaşma hizmetlerindeki mesajları bildirim alanında yönetmeyi kolaylaştıracak. Ancak bu işlevin Android 11'li her telefonda bulunmayabileceği ortaya çıktı.
Google'ın Android 11'e yönelik şu anki Uyumluluk Tanımı Belgesi (CCD), OEM'lerin Konuşmalar işlevini Android 11 ile birlikte sunma şartı getirmiyor. Bunun muhtemel nedeni, üreticilerin çoğunun bildirim panelinde kişiselleştirmeler yapmaları. Bu nedenle Google, Konuşmalar işlevini kullanıp kullanmama kararını üreticilere bırakıyor.
Benzer şekilde Google, üreticilerin Android 11'in güç menüsünde Cihaz Kontrolleri işlevini sunmasını da şart koşmuyor. Pixel telefonlarda ortaya çıkan bu işlev, akıllı evle ilgili kontrollere güç menüsünden ulaşmaya izin veriyor.
Google, CCD'yi zaman zaman güncellediğinden en azından Konuşmalar işlevinin kullanılması gelecekte şart hale geldiğini görebiliriz. Ancak agelecekte de şart olmaması halinde, işlevi eklemek üreticinin insafına kalacak.
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