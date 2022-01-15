Apple, 2022 Yılının Başında İkinci Önemli İsmini de Rakibine Kaptırdı!

Apple için yeni yılın çok da iyi başlamadığı rahatlıkla söylenebilir. M1 işlemcinin mimarlarından olan Jeff Wilcox'un şirketten ayrılıp ve Intel'e yeniden katılması zaten yeteri kadar kötü bir gelişmeyken, şimdi de Bloomberg'den gelen yeni bir rapora göre Apple'a 2019'da katılan ARM çip mimarı Mike Filippo da gemiyi terk ediyor. Filippo'nun yeni adresi ise Microsoft olacak.
Raporda, Mike Filippo'nun Microsoft'un Azure Donanım Sistemleri ve Altyapısından Sorumlu Başkan Yardımcısı Rani Borkar ile çalışacağı, Azure bulut teklifleri için şirket içi sunucu çiplerine yoğunlaşacağı belirtiliyor. En büyük bulut rakipleri Google ve Amazon zaten kendi sunucu işlemcilerini tasarlıyor ve bu transfer, Microsoft için oldukça önemli bir adım gibi görünüyor.
2020'de, Microsoft'un kendi özel Azure ve Surface ARM yongaları üzerinde çalıştığına dair söylentiler yayılmaya başlamıştı. Ancak Filippo'nun Surface için çalışması beklenmiyor ve sunucu çabalarıyla daha fazla ilgisi var gibi görünüyor. Bu nedenle, şimdilik AMD ve Intel gibi işlemci devleri için acil bir tehdidin söz konusu olduğunu düşünmüyoruz...
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