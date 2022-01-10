Apple'ın M1 İşlemcilerinin Mimarı Olan Dev İsim, Artık Intel İçin Çalışacak

Apple için çığır açan çalışmalar yapan ve M1 işlemcinin mimarı olarak bilinen önemli isim, bir kez daha Intel'e döndü!

10 Ocak 2022 19:02

Levent Öztürk