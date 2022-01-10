Apple'ın M1 İşlemcilerinin Mimarı Olan Dev İsim, Artık Intel İçin Çalışacak

Apple'ın önde gelen isimlerinden biri olan Jeff Wilcox, şirketten ayrıldı ve yeniden Intel'e katıldı. Apple'ın Mac sistem mimarisinin direktörü olan Wilcox, Apple M1'in tasarımında da etkiliydi. Başka bir deyişle, M1 çipleri ile Apple'ın, Intel CPU'larından kopmasının 1 numaralı ismiydi.
Apple için masaüstü ve dizüstü bilgisayar ürünleri geliştirmek için sekiz yıl çalıştıktan sonra Jeff Wilcox'un Intel'e geri dönüyor olması önemli bir hamle. Wilcox Apple'da çalışmadan önce de Intel'de çalışıyordu.
Wilcox, firmalar arasındaki geçişi LinkedIn sayfasında şu sözlerle doğruladı: "Muhteşem bir sekiz yılın ardından Apple'dan ayrılmaya ve başka bir fırsatı değerlendirmeye karar verdim. İnanılmaz bir yolculuktu ve M1, M1 Pro ve M1 Max SOC'ler ve sistemlerle Apple Silikon geçişini tamamlamamız ve başardıklarımızdan daha fazla gurur duyamazdım. Tüm Apple meslektaşlarımı ve arkadaşlarımı çok özleyeceğim."
Wilcox,, Intel'deki yeni rolünü ise şöyle açıklıyor: "Intel Corporation'da Intel Fellow, Tasarım Mühendisliği Grubu CTO'su, İstemci SoC Mimarisi olarak yeni bir pozisyona başladığımı paylaşmaktan memnuniyet duyuyorum. Çığır açan SOC'ler oluşturmaya yardımcı olmak için oradaki harika ekiplerle tekrar çalışmaktan daha fazla heyecan duyamazdım. Harika şeyler bizi bekliyor!"
Apple M1, iPhone üreticisi için bir devrimden daha azı olarak tanımlamaz. Bu SoC, verimliliği, performansı ve pil dayanıklılığı ile çok fazla övgü toplamayı başardı. Apple M1 çip seti, Apple'ın MacBook dizüstü bilgisayar serisine ve macOS çalıştıran küçük form faktörlü Mac'lere yerleştirdiği ilk ARM tabanlı SoC olarak öne çıkıyor. Bu SoC sayesinde Apple, ürünlerindeki tek seçenek olan Intel CPU'ları terk edebilir hale geldi.
Intel'in Wilcox'u x86 mimarisine dayalı yetenekli SoC'ler geliştirmek için işe aldığı rahatlıkla söylenebilir. Bu minyatür güç santralleri, CPU, GPU, AI, RAM ve bazı durumlarda depolama gibi birden fazla bileşeni barındırmayı başarıyor. Bunlar genellikle Raspberry Pi gibi Tek Kartlı Bilgisayarlarda (SBC'ler) bulunuyor. Ana dezavantajları ise bir SoC'nin tekil bileşenlerinin yükseltme seçeneğinin bulunmaması...
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