Apple'ın M1 İşlemcilerinin Mimarı Olan Dev İsim, Artık Intel İçin Çalışacak

Apple için çığır açan çalışmalar yapan ve M1 işlemcinin mimarı olarak bilinen önemli isim, bir kez daha Intel'e döndü!

  • Levent Öztürk
Apple'dan Intel'e büyük transfer!
Intel

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