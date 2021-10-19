Apple'ın Yeni M1 İşlemcileri, M1 Pro ve M1 Max Hakkında Her Şey!

Apple, zaten başarılı bir işlemci olan M1'den sonra, iki yeni canavarını daha tanıttı. Apple M1 Pro ve Apple M1 Max hakkında bilmek istediğiniz her şey içeride...

Apple M1 Pro ve M1 Max hakkında her şey!

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