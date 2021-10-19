Apple'ın Yeni M1 İşlemcileri, M1 Pro ve M1 Max Hakkında Her Şey!

Apple, en sonunda şimdiye kadar Apple M1X olacağı düşünülen yeni Apple M1 Pro işlemcisini duyurdu. Şirket, ilk defa profesyonel düzeyde bir dizüstü bilgisayar için bir SoC tasarımı oluşturulduğunu söylüyor ve iddiasını ortaya koyuyor. Daha da iyisi, bu M1 modeline bir de M1 Max eşlik ediyor.
Çip, 32 GB'a kadar birleşik RAM ve inanılmaz hızlı bellek bant genişliği sunuyor ve özellikle 10 çekirdekli tasarımla birleştirildiğinde son derece güçlü olduğu tahmin edilebilir.
Bu yeni çipler yakında, yine bugün tanıtılan yeni MacBook Pro modelleri ile birlikte piyasaya çıkacak, ancak sonrasında bizi hangi modellerin karşılayacağı şimdilik kesin değil. Apple, Apple M1 Pro'nun, daha güçlü Apple M1 Max ile birlikte profesyonel dizüstü bilgisayarlar için en güçlü çipler olacağını söylüyor ve henüz kullanıcılar tarafından test edilmemiş olsalar da, şimdilik bu iddiayı destekleyebilecek gibi gözüktüklerini söyleyebiliriz.
Apple'ın M1X adı altında, yalnızca tek bir profesyonel seviye M1 işlemciyi piyasaya süreceğini düşünülüyordu. Ancak şirket, hem Apple M1 Pro'yu hem de Apple M1 Max'i birlikte duyurdu.
Apple'ın bu işlemcilerle duyurduğu ilk dizüstü bilgisayarları ise yeni MacBook Pro modelleri oldu. Bu yeni çiplere sahip iki MacBook Pro cihazı (14 ve 16 inç) artık sipariş edilebiliyor.
Apple M1 son derece başarılı bir işlemciydi ve çok fazla güç tüketmeden yüksek performans gösterebiliyordu. Bu da inanılmaz bir pil ömrü sağlaması anlamına geliyordu. Görünüşe göre Apple aynı tasarım fikrini 16 inç'lik MacBook Pro'ya da getirmeye çalışıyor.
Apple M1 Pro, 10 çekirdekli bir çip. Ancak orijinal Apple M1'den sadece iki çekirdek daha fazla olsa da, yüksek performanslı çekirdek sayısı iki katına çıkmış durumda. M1 Pro, orijinal çipteki 4 yüksek performanslı çekirdeğe ve 4 verimlilik çekirdeğine kıyasla 8 yüksek performanslı çekirdeğe ve 2 verimlilik çekirdeğine sahip. Bu oran değişimi de M1 Pro'nun M1'den çok daha hızlı olacağı anlamına geliyor, ancak bu performans artışı ile beraber pil ömrünün azalması söz konusu olabilir.
Ancak Apple, %70 daha iyi CPU performansı olacağını iddia ettiği için, kreatif profesyonellerin bu düşüşten şikayetçi olmayacakları kesin.
GPU da büyük bir güncelleme alıyor. Apple M1 Pro'da, orijinal M1'de bulunan 128EU'ya (İşletim Birimi) göre büyük bir artış olan 2.048 EU bulunuyor. Ancak Apple, güç verimliliğine çok fazla odaklandığından dolayı, görünüşe göre yalnızca 30W civarında zirveye ulaşan, ancak bir Intel işlemcide bulacağınız tümleşik GPU'larda bulunandan çok daha hızlı olan bir GPU'ya yerleştirmeyi başardı...
Öte yandan Apple M1 Max, çok daha güçlü bir GPU'ya sahip olacak. 32 çekirdek içerecek, bu da 4.096 AB'ye sahip olduğunuz anlamına geliyor. Ancak, özelliklerin tam olarak nasıl görüneceğini anlamak biraz daha zor. Apple'ın kendi grafikleri, 50W'a kadar güç kullanacağını, ancak bir MSI GE76 Raider'daki en üst düzey dizüstü bilgisayar grafikleriyle neredeyse aynı performans seviyesine ulaşacağını gösterdiğinden, çok daha yüksek saat hızına sahip olacağından eminiz. Apple'ın burada tam olarak hangi GPU'yu karşılaştırdığından emin değiliz, ancak bu Nvidia GeForce RTX 3080 - ve Apple'ın referans aldığı GPU'nun görünüşte 180W'a kadar güç kullandığını düşünüyor olabilir - Apple M1 Max çip olabilir seyahat eden yaratıcı profesyoneller için seçim.
Ayrıca Apple M1'den daha fazla bellek için yer var ki bu iyi bir gelişme - şu anda M1'de yalnızca 16 GB'a kadar RAM alabilirsiniz. Çoğu sıradan kullanıcı için bu sorun değil, ancak yaratıcı profesyonellerin çok daha fazla belleğe ihtiyacı var. Neyse ki M1 Pro, 32 GB'a kadar birleşik belleği destekleyecek ve M1 Max, 64 GB'a kadar destekleyecek.
Daha fazla bellek, hikayenin yalnızca yarısı... Apple ayrıca bellek bant genişliğini çok fazla artırdı. Yeni M1 Pro'da, yaratıcı kullanıcılar için bir başka önemli özellik olan 200 GB/sn'ye kadar bellek bant genişliğine sahip.
M1 Max ise, bellek bant genişliğini görünüşte iki katına çıkaran ikinci bir bellek denetleyicisi için ekstra alanı kullanıyor ve bu işlemci 400 GB/sn'ye kadar bant genişliği sunabiliyor. Küçük bir iyileştirme gibi görünüyor, ancak Blender'da yüksek çözünürlüklü video veya büyük projeler düzenlerken, eklenen bu bellek bant genişliği, GPU'nuzun bilgileri daha hızlı yüklemesine yardımcı olacak ve proje sürelerini önemli ölçüde azaltacaktır.
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