Apple AirPods 3'ün Nasıl Görüneceği, İlk Kez İnternete Sızdı

Apple'ın kablosuz kulaklık serisinin bir sonraki modeli AirPods 3'e ait olduğu söylenen görsel internete düştü. Peki, bu görseldeki kulaklık gerçekten de Apple'ın 3'üncü nesil AirPods'u mu?