Apple AirPods 3'ün Nasıl Görüneceği, İlk Kez İnternete Sızdı

Kablosuz kulak için kulaklık kategorisi son yıllarda fazlasıyla çeşitlendi. Artık hemen her akıllı telefon üreticisinin bir kablosuz kulaklığı var ve yelpaze gün geçtikçe çeşitleniyor. Ancak piyasaya ilk çıktığı günden bu yana AirPods'lara özellikle Apple fanlarının ilgisi büyük. İlk modelden bu yana şekillenerek yoluna devam eden AirPods ailesi, bir sonraki modelinde 3'üncü nesle kavuşacak.
Zaman zaman AirPods 3 hakkında çıkan söylentiler arasına bu kez bir görsel girdi. 52Audio tarafından paylaşılan bu görselin, 3'üncü nesil AirPods olduğu iddia edilirken, görselin işlenmiş bir göründü değil, kanlı canlı bir kulaklık olduğu da dikkati çekiyor. Göze çarpan bir diğer nokta ise, cihazın tasarımı. Kulaklığın tasarımında AirPods 2'ye kıyasla önemli değişiklikler mevcut.
Öncelikle şarj kutusu tasarımı, şu anki AirPods 2'ye kıyasla daha yayvan bir şekle sahip, ancak AirPods Pro kadar da geniş değil. İkisi arasında bir form faktörü benimsenmiş gibi dururken, kulaklıkların tasarımı da AirPods Pro'yu daha çok andırır halde. Fakat kulaklık sapların daha kısa olduğu da görülüyor.
Bloomberg tarafından da desteklenen bu sızıntı, öte yandan yeni kulaklığın beklenen bir özelliğini de açığa kavuşturuyor. Ne yazık ki beklenenin aksine AirPods 3'te gürültü engelleme özelliği yer almayacak. Fakat buna karşın basınç azaltıcı sistem yer alacak. Ancak ne olur bilinmez, bu şimdilik sadece sızıntıdan ibaret bir bilgi. Bekleyip göreceğiz.
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