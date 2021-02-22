Apple'dan Sürpriz İş İlanı: 6G İçin Çalışacak Mühendis Arıyorlar

Apple şimdiden 6G üzerinde çalışmalarına başlamış gibi görünüyor. Öyle ki, 6G için çalışacak mühendisler bulmak amacıyla iş ilanı bile yayınlamış durumda.

  • Ercan Uğurlu
Apple, 6G İçin Çalışacak Mühendis Arıyor!

Apple'ın ilk 5G desteğine sahip akıllı telefonları iPhone 12 serisi olmuştu. Ancak şirket, şimdiden 6G üzerinde çalışmalarına başlamış.

Bloomberg tarafından yapılan habere göre, ABD'li şirket şimdiden 6G kablosuz ağ teknolojisi üzerinde kafa yoruyor. Bu konudaki çalışmalarına bir an önce başlamak için bir dizi mühendisi işe almak isteyen Apple, bu defa erken adım atmak istiyor.

"Gelecekteki Apple ürünleri üzerinde derin bir etkisi olacak yeni nesil kablosuz teknolojiyi oluşturmak için benzersiz ve ödüllendirici bir fırsata sahip olacaksınız," şeklinde bir duyuru ile paylaşılan iş ilanları, oldukça cezbedici görünüyor. İş ilanının devamı ise şöyle: "Yer alacağınız pozisyonda, önümüzdeki 10 yıl içinde yeni nesil radyo erişim teknolojileri oluşturmaktan sorumlu, son teknoloji bir araştırma grubunun merkezinde olacaksınız."

6G'nin 2030 yılında kullanıma geçmesi bekleniyor. Yani yakın gelecekte "6G destekli" ibaresi ile satışa sunulacak bir iPhone görmeyi beklemeyin...

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