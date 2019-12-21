Apple, Amazon ve Google, Açık Kaynaklı Standart için Bir Araya Geldi

Biraz geç kalınmış bir hamle gibi görünse de Google, Amazon ve Apple, birlikte çalışabilen cihazlar için açık kaynaklı bir standart oluşturacaklarını duyurdular.
Yeni projenin amacı, tüketici hangi markanın akıllı cihazını alırsa alsın, telefonundaki dijital asistanla uyumlu olacağından emin olması. Google Nest'in mühendislik bölümünün başkan yardımcısı Nik Sathe ve şirketin baş mühendisi Grant Erickson, yeni açık kaynaklı akıllı ev standardının hem geliştiricilere, hem de tüketicilere hangi faydaları sağlayacağını bir blog gönderisinde şöyle özetledi:
"Geliştiriciler ve tüketiciler bu yeni evrensel akıllı ev bağlantı standardından yararlanacak. Standart geliştiriciler için, ürün geliştirmeyi basitleştirecek ve ürünlerini inşa etmeleri için bir standart sağlayarak maliyetleri düşürecek. Seçtiğiniz akıllı ev teknolojisinden bağımsız olarak, evlerinizi nasıl kontrol etmek istediğinizi seçme gücüne sahip olacaksınız. Akıllı ev cihazları çeşitli platformlarla uyumlu olacak, böylece Google Assistant, Amazon Alexa, Apple Siri veya diğer platformlar arasından seçim yapabileceksiniz."
Üç devin oluşturacağı Project Connected Home adlı yeni gruba Zigbee Alliance akıllı ev protokolü de katılacak. Zigbee Alliance içerisinde Ikea, Samsung SmartThings ve Philips Hue'yu yapan Signify var. Standardın ilk taslağının 2020'nin sonunda yayınlanması bekleniyor.
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