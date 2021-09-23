Fortnite'ın iPhone'a Geri Dönmesini Bekleyenlere Çok Kötü Haber...

Apple ve Epic arasındaki dava sonuçlandığında Fortnite'ın iPhone'lara geri döneceğini düşünenler için maalesef kötü bir haber var. Oyun, mahkeme kararı yürürlüğe girene kadar Apple cihazlardan uzak kalabilir. Bu da, duruma göre 5 yıl sürebilir gibi görünüyor.
Epic CEO'su Tim Sweeney, Twitter'da Apple'ın Epic'e resmi olarak Fortnite'ı iPhone'larda ve iOS cihazlarında kara listeye almaya devam edeceğini bildirdiğini yazdı.
Sweeney gönderdiği tweet dizisine, Epic'in Apple'dan geliştirici hesabını tekrar açmasını istediğini ancak Apple'ın üçüncü parti ödeme sistemlerini kullanan uygulamalara karşı mahkeme kararının kesinleşmesini beklediği için bu talebe olumlu yanıt vermediğini de yazdı.
Apple yanıtında mahkeme kararına atıfta bulundu ve Yargıç Yvonne Gonzalez Rogers'ın Apple'ın Fortnite'ı iPhone'lardan çekmesi ve Epic'i sözleşme ihlali nedeniyle yasaklaması için geçerli bir nedeni olduğuna dair kararı tekrarladı. Epic'in, App Store kurallarını kasıtlı olarak çiğnemek için uygulamalarına kodlar eklediğini belirten Apple bunu "ikiyüzlü" olarak nitelendirdi, yasağı yerinde tutmayı seçti ve "bölge mahkemesinin kararı kesinleşene ve temyiz edilemez hale gelene kadar başka talepleri değerlendirmeyi reddedeceğini" söyledi.
Sonuç olarak, biz son kullanıcılar için bu şu anlama geliyor: Teknoloji devleri kavga etmeye devam ediyor, Apple inat ediyor ve görülen o ki uzun denebilecek bir süre boyunca Mac veya iPhone'larda Fortnite olmayacak.
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