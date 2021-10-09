Yeni Bir Gün, Yeni Bir Windows 11 Sorunu Daha: Şimdi de Yükleme Sorunu!

Yeni bir Windows sorunu daha ortaya çıktı: Gereksinimleri karşılayan PC'lerde bile, bazı kullanıcılara Windows 11 terfisi yapamayacakları söyleniyor!

Yeni bir gün, yeni bir Windows 11 sorunu daha!

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