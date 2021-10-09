Yeni Bir Gün, Yeni Bir Windows 11 Sorunu Daha: Şimdi de Yükleme Sorunu!

Windows 11 indirmeye sunuldu sunulmasına ama her geçen gün yeni bir sorun haberine konu olmaktan da kurtulamıyor. Birçok kişi, bilgisayarları Windows 11 sistem gereksinimlerini karşılasa bile, işletim sisteminin yüklemeyi reddetmesi gibi anlamsız bir sorunla karşılaşmaya başladığını bildiriyor.
Windows Latest'ın haberine göre, birçok kullanıcı, sistemleri uygun ve güncel olsa bile "Bu PC Windows 11 sistem gereksinimlerinin tamamını karşılamıyor" hata mesajını alıyor ve işletim sistemlerini Windows 11'e yükseltemiyor.
Windows 11'i yüklerken, bazı kişilerden bilgisayarlarının yeni işletim sistemiyle uyumlu olduğundan emin olmak için PC Health Check uygulamasını çalıştırmaları isteniyor. Örneğin Microsoft'un bilgisayarların ihtiyaç duyduğu bir güvenlik özelliği olan TPM 2.0'ı destekleyip desteklemediği kontrol ediliyor.
Ancak PC Health Check Windows 11 kurulumuna onay verirse kurulum işlemi devam edebiliyor. Eğer sorun görülürse, uygulama PC'yi uyumlu hale getirmek için (örneğin BIOS'tan TPM desteğini etkinleştirmek gibi) atılması gereken adımları gösteriyor.
Bazı kullanıcılar bilgisayarları PC Health Check kontrolünü başarıyla geçse bile Windows 11'in hata verip kuruluma devam edememesinden şikayet ediyor. Bilgisayarı kapatıp açmak, kontrolleri tekrar yapmak da işe yaramıyor.
Şu anda bu problemi çözmek için yapabilecek pek bir şey yok. Windows 11 ISO görüntüsü indirilip sıfırdan kurulum yapılabilir, ancak bu durumda tüm dosyalar yedeklenmeli ve uygulamalar daha sonra tekrar baştan kurulmalı.
Microsoft, problemin farkında olduğu ve gerekli düzeltmeler için çalışmalara başladığını açıkladı.
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