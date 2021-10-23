Apple Bağdat Caddesi 22 Ekim Cuma günü İstanbul'da Açıldı

Apple, İstanbul'un yaratıcı atmosferini özel bir Today at Apple programı ve Artırılmış Gerçeklik sergisi ile selamladı.

Apple Bağdat Caddesi İstanbul'da Açıldı

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