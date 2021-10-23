Apple Bağdat Caddesi 22 Ekim Cuma günü İstanbul'da Açıldı

Apple, İstanbul'un yaratıcı atmosferini özel bir Today at Apple programı ve Artırılmış Gerçeklik sergisi ile selamlıyor.
Apple Bağdat Caddesi, 22 Ekim Cuma günü açıldı. İstanbul'un en merkezi yerinde bulunan Apple Bağdat Caddesi, Apple'ın Türkiye'deki üçüncü perakende satış mağazası oldu. Bu iki katlı mekan, yerel malzemeleri mağaza tasarımındaki en yeni unsurlarla harmanlayarak müşterilerin Apple ürün ve servislerini inceleyebilecekleri veya ücretsiz Today at Apple atölye çalışmalarına katılabilecekleri açık ve dinamik bir alan yaratıyor.
"Apple Bağdat Caddesi'nin açılışıyla, Türkiye'deki müşterilerimizle sahip olduğumuz derin ve uzun süreli ilişkilerimizi geliştirmekten heyecan duyuyoruz," diyen Apple'ın Perakende ve İnsanlardan Sorumlu Başkan Yardımcısı Deirdre O'Brien sözlerini şöyle sürdürdü, "Apple Bağdat Caddesi'nin açılışıyla daha da çok müşteriyle buluşmak ve bu müşterilere İstanbul'daki yeni evimizde Apple'ın en iyi ürün ve hizmetlerini sunmak için sabırsızlanıyoruz."
Apple, açılışı kutlamak için şehre ve şehrin yaratıcı zihinlerine saygı duruşu niteliğindeki Perspektif İstanbul adlı altı haftalık bir Today at Apple programının lansmanını yapacak. 20 yerel sanatçının ev sahipliğinde gerçekleştirilecek bu seri, İstanbul'da yerel topluluklar için önemli konular ve değerler üzerinden yaratıcılık, kültür ve teknolojiyi bir araya getiren bir deneyim sunuyor. Katılımcılar, Murat Palta ile geleneksel minyatür çizimi ve illüstrasyonu, Magnum Photos fotoğrafçısı Sabiha Çimen ile görünmeyeni fotoğraflamayı ve görsel sanatçı Sinan Tuncay ile hareketli portre yaratmayı öğrenebilecekleri yüz yüze ve sanal atölye çalışmalarında yer alma şansına sahip olacak.
Mağaza aynı zamanda yaratıcı teknoloji uzmanları Tin Nguyen ve Ed Cutting ile Türk ses tasarımcısı Oğuz Öner tarafından özel olarak hazırlanmış bir artırılmış gerçeklik (AR) sergisine de ev sahipliği yapacak. Perspektif İstanbul'a katılan birçok farklı sanatçının da dahil olduğu bu özel deneyim, inanılmaz büyüklükte bir dijital enstalasyonla mağazaya tamamen farklı bir görünüm kazandırıyor. Ziyaretçiler, LiDAR tarayıcısına sahip en yeni iPad Pro ve iPhone 13 Pro modellerini kullanarak, ekranlarında geleneksel kağıt süsleme sanatı Ebru'dan esinlenilmiş seramik objeleri AR olarak görebilecekler.
Apple Bağdat Caddesi'nin dünyanın farklı yerlerindeki Apple Store'lardan ve Cupertino, California'daki Apple Center'dan izler taşıyan tasarımında Aksaray Yaylak graniti ve Türk traverteni gibi yerel malzemeler de kullanılıyor. Perakende satış mağazası, asılı duran karbon fiber çatısıyla ve ağaçlarla dolu geniş bahçesiyle şehrin merkezinde kentsel bir vaha oluşturuyor.
İçeride, ziyaretçileri video duvarı ve Today at Apple atölye çalışmalarına ev sahipliği yapan Forum alanı karşılıyor. Üst katta ise müşterileri, Apple'ın en yeni ürün ve servislerini yakından inceleyebilecekleri bir alan bekliyor. Mekanın tamamı 9 metrelik cam giydirme ön cepheden dışarıyı görüyor ve böylece içerisi ile dışarısı arasındaki sınır belirsizleşiyor. Havalandırma için açılabilen iki büyük tavan penceresi de içerisinin bol gün ışığıyla dolmasını sağlıyor.
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