Apple, Bazı iPhone 14 Modellerinde Çentik Yerine Bu Tasarımı Seçebilir!

Yeni sızan görsele göre Apple, iPhone 14 serisinde çentik tasarımdan (biraz da olsa) vazgeçecek gibi görünüyor. Çentik yerine neyin geleceği ise, yeni bir sızıntı ile ortaya çıktı!

  • Ercan Uğurlu
Çentiksiz iPhone böyle olabilir!

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