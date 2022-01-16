Apple, Bazı iPhone 14 Modellerinde Çentik Yerine Bu Tasarımı Seçebilir!

Apple'ın bir sonraki amiral gemisi serisi iPhone 14 için sızıntılar gelmeye devam ediyor. Hatırlarsanız son olarak iPhone 14'ün temin edilen fiyatlarını sizlerle bu haberimizde paylaşmıştık. Seri için gelen yeni iddia ise telefonların tasarımına yönelik oldu.
Ekran tedarik zinciri konusunda uzman Ross Young'un Twitter hesabından paylaştığı bilgiye göre Apple, iPhone 14 serisinde çentiği ortadan kaldıracak. Evet, bu yeni bir bilgi değil, daha önce de bu konuda sızıntılarla karşılaşmıştık. Fakat yeni olan Ross Young'ın paylaştığı görsele dayalı.
We now believe Apple will have a hole + pill design on the iPhone 14 Pro and Pro Max models. The smaller hole will not be invisible...The two hole concept will be unique to Apple, like the notch, not similar to all the pill models from Huawei...Let's see those new renders pic.twitter.com/Udt8cTKzPZ— Ross Young (@DSCCRoss) January 12, 2022
Paylaşılan görselde ekranın üzerinde çentik yerine bir delik, hemen onun yanında da daha geniş bir bölüm göze çarpıyor. Ross'un iddiasına göre Apple, iPhone 14 Pro ve Pro Max modellerinde çentik yerine bu tip bir ekran tasarımını benimseyecek.
iPhone 14'ün tanıtımı için önümüzde daha uzun bir süre var ve Ross'un bu iddiası doğru olabilir. Peki, sizce bu tasarım şekli nasıl? Çentik tasarımını mı tercih edersiniz, yoksa yukarıdaki şekli mi? Cevaplarınızı yorumlar kısmında bekliyorıuz.
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