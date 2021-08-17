Apple Bir Patent Cezası ile Daha Karşı Karşıya: Bu Kez 3000 Milyon Dolar!

Apple'a LTE bağlantıları ile ilgili bir patenti ihlal etmesi sebebiyle tam 300 milyon dolarlık bir ceza daha kesildi. Peki, Apple şimdi ne yapacak?

  • Ercan Uğurlu
Apple Bir Patent Cezası ile Daha Karşı Karşıya

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