Apple Bir Patent Cezası ile Daha Karşı Karşıya: Bu Kez 3000 Milyon Dolar!

Apple, kablosuz teknolojiyi kullanmaya devam etmek için ciddi bir meblağ ödeme cezası ile karşı karşıya. Gerçekleşen mahkemede jüri heyeti, Apple'ın iPhone ve iPad gibi cihazlarında kullandığı LTE hücresel bağlantı hizmetini kapsayan patentleri ihlal ettiği iddiasıyla patent firması Optis'e tam 300 milyon ödemesi gerektiğine karar verdi.
2019 yılında Optis tarafından Apple'a açılan dava, aradan geçen 2 yılın sonrasında sonuçlandı ve mahkeme Apple'ı haksız bularak, büyük bir para cezasına çarptırdı. Aslında bu dava geçtiğimiz nisan ayında sonuçlanmış ve o dönem Apple'ın 506 milyon dolar ödemesine karar verilmişti. Fakat sonradan şartlar yeniden değerlendirilerek cezada indirime gidilmiş ve Apple'a 300 milyon dolarlık fatura kesilmiş.
Apple ise bu cezayı kolay kolay kabul etmeyecek. Mahkeme heyetine konuyu temyize taşıyacaklarını açıklayan Apple avukatları, patent konusu hakkındaki haklarını savunmaya devam edeceklerini bildirdiler.
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