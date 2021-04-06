Apple, Bir Sonraki Apple Watch'a "Üflemenizi" İstiyor

Zaman zaman karşılaştığımız teknoloji devlerinin aldığı patentler içerdikleri fikirler neticesinde genellikle heyecan verici oluyorlar, ancak ne yazık ki bunlardan pek azının gerçekleştiğini görüyoruz. Apple, en çok patent alan teknoloji devleri arasında olurken, aldığı patentlerin çoğunu da hayata geçirmemesiyle ünlü. Şirket, yeni bir patent daha almış. Belki bu defa gerçek olur. Umudumuz bu yönde. Peki, yeni patent ne ile ilgili?
Apple, akıllı saat serisi Apple Watch için yeni bir patent başvurunda bulunmuş. Patentin içeriği bir hayli ilginç. Zira Apple, kullanıcıların Apple Watch'a üflemesini istiyor.
Evet, yanlış okumadınız. Apple'ın bir sonraki akıllı saatinde nefese karşı duyarlı bir sensör yer alabilir. Patentin detaylarında kullanıcının Apple Watch'a üflemesi neticesinde birtakım işlemlerin yerine getirilebileceği yazarken, şirketin bu özelliği Apple Watch'a ne amaçla yerleştirmeyi düşündüğü ise gizemini koruyor. Belki, alkol kontrolü için kullanılabilir, bilemiyoruz.
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