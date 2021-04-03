Facebook, COVID-19 Aşılama Çalışmalarına "Çerçeveli Destek" Vermeye Başladı

COVID-19 salgınının başlangıcından beri sosyal medya devi Facebook, Koronavirüs ve aşısı hakkında doğru bilgilerin yayıldığından emin olmak için pek çok önlem aldı. Örneğin platform, Aralık ayında aşılarla ilgili komplo teorilerine ve söylentilere karşı aktif önlemler aldığını duyurmuştu.
Ölümcül hastalık devam ederken dünyayı aşılama çabası oldukça zorlu devam etse de, Facebook üzerine düşeni yapmaya devam ediyor. Birkaç gün önce Menlo Park merkezli teknoloji devi, kullanıcılara önleyici aşıyı nerede olabilecekleri konusunda yardımcı olacak bir araç yayımladı.
Şimdi de Facebook, ABD'de aşı olma seçimini destekleyen yeni bir özellik daha sundu. Kullanıcılar profil fotoğraflarına özel çerçeveler ekleyebiliyor. Okuyucuları aşı olmaya teşvik eden "Hadi aşı olalım" veya "Ben COVID-19 aşımı oldum" gibi farklı mesajlar içeren çerçeveler kullanılabiliyor.
Çerçeveler, ABD Sağlık Bakanlığı ve İnsani Hizmetler ve Hastalık Kontrolü ve Önlenmesi Merkezleri'nin ortaklığı ile oluşturuldu. Bu basit kampanyanın arkasındaki fikir, vatandaşların sevdikleri ve güvendikleri kişilerin aşı olduklarını görmeleri ile beraber kendileri de aşı olmak için daha istekli olabileceklerinin düşünülmesi.
Özellik henüz ABD ve az sayıda ülkede kullanılabiliyor. Ancak yakında herkese ulaşmasını bekleyebiliriz...
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