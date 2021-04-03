Facebook, COVID-19 Aşılama Çalışmalarına "Çerçeveli Destek" Vermeye Başladı

Facebook, COVID-19 aşılama çalışmalarını desteklemek için yeni bir özelliği hayata geçirdi. Artık herkes, COVID-19 aşılamasına "çerçeveli destek" verebiliyor.