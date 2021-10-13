Apple'dan Bir Tanıtım Etkinliği Daha: Apple Unleashed Tarihi Belli Oldu!

WWDC etkinlikleri ve Eylül ortasında yapılan iPhone 13 tanıtım etkinliği ile Apple'ın bu yılı kapattığını düşünüyorsanız çok yanılıyorsunuz. Apple, şimdi de 18 Ekim'de yeni bir etkinlik daha düzenleyeceğini resmi olarak duyurdu. Bu etkinlikte neler göreceğimiz belirsiz olsa da, bazı tahminler yapabiliriz: Birkaç yeni Mac ve yeni bir M1 işlemci...
Apple'ın Unleashed adını verdiği etkinliğin davetiyesinde, hyperspace tarzında bir Apple logosuna yer verilmiş. Etkinlik, Apple.com'dan veya Apple TV uygulamasından izlenebilecek, belirtilmese de muhtemelen Apple'ın YouTube kanalında da mevcut olacak.
Unleashed! These next six days are going to speed by. #AppleEvent pic.twitter.com/0ops2bVPvl— Greg Joswiak (@gregjoz) October 12, 2021
Tahminlere geri dönelim... Apple'ın bu etkinlikte daha büyük MacBook Pro'lara ve Mac Pro'ya odaklanacağına ve onları yenilenmiş M1 çipleriyle süsleyeceğine inanmak mümkün. Bunun nedeni, Apple'ın geçen Haziran'da önümüzdeki iki yıl içinde tüm bilgisayarlarını kendi işlemcilerine taşıyacağını söylemesi ve bu bilgisayarların halen işlemci güncellemesini almamış olması.
Bazı analistler, yeni bilgisayarlara bir de AirPod'ların yükseltilmiş bir versiyonunun eşlik edebileceğini söylüyor. Ama bunun olma ihtimali şimdilik çok da yüksek görünmüyor.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın