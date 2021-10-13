Apple'dan Bir Tanıtım Etkinliği Daha: Apple Unleashed Tarihi Belli Oldu!

Apple'ın 2021 yılı ile işi, iPhone 13 tanıtımı ile bitmiş gibi görünmüyor. Şirket, sadece birkaç gün yeni bir tanıtım etkinliği düzenleyeceğini resmi olarak duyurdu. Peki Unleashed adı verilen bu etkinlik ne zaman gerçekleşecek, nelerin tanıtılmasını bekleyebiliriz?