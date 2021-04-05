Apple, Bozuk MacBook'ları Bilerek mi Sattı? Çok Konuşulacak Dava Sonuçlandı

Apple'ın bir süredir uğraşmak zorunda kaldığı dava, şirket için tatsız sonuçlandı. Bazı çevrelerde flexgate olarak anılan ve Apple'a karşı açılan bu dava, 2016'dan beri satılan MacBook Pro'larda, kısa bir kullanım süresinden sonra aşınmaya başlayan, zayıf esnek ekran kablolarını konu alıyordu. Bu sorun kendisini ekranın alt tarafından çok fazla ışık sızması olarak gösteriyordu.
Davada şikayetçiler, Apple'ın bir ürünü piyasaya sürmeden önce yaptığı kapsamlı testlerin bu problemi mutlaka ortaya çıkartmış olması gerektiğini, ancak Apple'ın buna rağmen bir önlem almadığını iddia ediyordu.
Yargıç Edward Davila, mahkeme kararını, "Mahkeme, müşteri şikayetleri doğrultusunda Apple'ın ürünü piyasaya sürmeden önce yaptığı testlerin iddia edilen kusur hakkında münhasır bilgi sahibi olduğunu göstermeye yeterli olduğunu tespit etti" şeklinde açıkladı.
Apple bu konuda herhangi bir açıklama yapmazken, aynı problemi yaşayan başka kullanıcılardan toplu bir dava henüz açılmış değil. Ancak hakim, dokuz davacıyı yeni bir şikayet daha sunmaya davet etti.
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