Apple, Bozuk MacBook'ları Bilerek mi Sattı? Çok Konuşulacak Dava Sonuçlandı

ABD'de federal bir yargıç, Apple'ın kalite sorunlarının farkında olmasına rağmen arızalı MacBook Pro dizüstü bilgisayarlar sattığını iddia eden bir davada, davacıyı haklı buldu.