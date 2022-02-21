Apple Çalışanları, Enflasyona Karşı Çareyi Sendikalaşmada Arıyor!

Apple Store çalışanları, yüksek enflasyon ve düşük çalışma ücretlerine bir çözüm bulunması için çareyi sendikalaşmakta arıyor...

  • Ercan Uğurlu
Apple Çalışanları Çareyi Sendikalaşmada Arıyor

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