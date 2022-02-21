Apple Çalışanları, Enflasyona Karşı Çareyi Sendikalaşmada Arıyor!

The Washington Post'un haberine göre ABD genelindeki Apple Store çalışanları sendikalaşmaya yönelik adımlar atıyor. Hareketin başlamasına sebep olan şey ise, Apple Store çalışanlarının saatlik ücretlerini az bulması.
Ülkemizde etkisini hissettiğimiz enflasyondan şu sıra diğer dünya ülkeler de şikayetçi. Pek çok kurum çalışanı enflasyonun etkisinden ve maaşlarının düşüklüğünden şikayetçi olurken, bu durumdan kurtulmak için çeşitli yollara başvuruyor. Apple Store çalışanları da buna yönelik harekette bulunmuşlar ve sendikalaşma yolundaki ilk adımlarını atmışlar.
Bahsi geçen sendikalaşma baskısı, Apple'ın şimdiye kadarki en güçlü satışlarını yaptığını açıklamasının kısa bir süre sonrasında geldi. 2021'in son çeyreğinde iPhone satışlarında önceki yıla kıyasla yüzde 9'luk bir artış yakalayan Apple, böylece 71.6 milyar dolara ulaşırken, şirketin toplam geliri de 123.94 milyar dolara yükseldi. Apple'ın ülke çapında 270'den fazla perakende mağazası bulunuyor ve başlatılan bu hareketin çapını ne kadar genişleteceği şu an için muamma.
Apple'dan konuyla ilgili herhangi bir açıklama ise şimdilik yok.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın