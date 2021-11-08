iPhone 13'ün Ekranını Değiştirmek, Görünüşe Bakılırsa Tam Bir "Bela"

Dünyanın birçok ülkesinde "tamir hakkı" tartışılırken, çok az sayıda büyük teknoloji şirketi bu baskıya boyun eğmeye gönüllü gibi görünüyor. Görünen o ki Apple da bunlardan biri. Şirket, üçüncü taraf veya kendin yap onarımlarını zorlaştırarak bu savaşı olduğundan daha zor hale getirdiği ortaya çıktı. iFixit tarafından bildirildiği üzere Apple, iPhone 13'ün ekranını öyle bir şekilde tasarladı ki, mikro lehimleme araçlarını nasıl kullanacağınızı bilmiyorsanız, onarım yaparken Face ID'yi bozmanız işten bile değil.
iFixit'e göre iPhone 13 ekranı, çok küçük bir mikro denetleyici içeriyor ve iPhone 13'ü ekranla eşleştirmek ve Face ID'yi etkinleştirmek için kullanılıyor. Bu, ekranın altına lehimlenmiş, yani bu çipi fiziksel olarak çıkartmanız çok zor. Ayrıca bunu çıkartsanız bile, yeni ekrana lehimlemezseniz Face ID çalışmıyor. Bu, esasen, daha önce el aletleriyle birkaç dakika içinde gerçekleştirilebilen bir görevin, önemli teknik uzmanlık ve özel aletler olmadan artık mümkün olmaması anlamına geliyor.
Kısacası iPhone 13 ekranını değiştirmeniz gerekirse, çoğu üçüncü taraf tamir merkezi, oldukça karmaşık bir mühendislik parçasını gerçekleştirecek araçlara veya uzmanlığa sahip olmadığı için size yardımcı olamayacak. Eğer Face ID'ye değer veren biriyseniz, onarım maliyetinin daha yüksek olabileceği Apple'ın resmi teknisyenlerini ziyaret etmek zorunda kalacaksınız.
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