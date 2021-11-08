iPhone 13'ün Ekranını Değiştirmek, Görünüşe Bakılırsa Tam Bir "Bela"

Eğer iPhone 13'ün ekranını değiştirmek zorunda kalırsanız, bunu yapmak için tek çareniz Apple gibi görünüyor. Zira Apple'ın iPhone 13 ekranı için kötü bir sürpriz hazırladığı ortaya çıktı!