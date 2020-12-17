Apple CEO'sundan "Büyük Hedef" Çağrısı

Apple CEO'su Tim Cook, bu yıl devletlerin ve şirketlerin çok daha büyük iklim hedefleri belirlemeleri gerektiğini söyledi. Peki Apple, bu çağrısına ne kadar uyuyor?

  • Levent Öztürk
Apple'dan "büyük iklim hedefi" çağrısı...

Apple CEO'su Tim Cook, ülkelerin ve firmaların liderlerinin "harekete geçme sorumluluğu" olduğunu söyleyerek, hükumetleri ve endüstriyi önümüzdeki yılda çok daha büyük iklim hedefleri belirlemeye çağırdı.

Cook, BM İklim Hedefleri Zirvesi (UN Climate Ambition Summit) dahilinde yaptığı yorumlarda bu hedefleri tam olarak açıklamamış olsa da, Apple'ın şu anda, daha önce açıklanan 70'in üzerine çıkarak, tedarikçilerin 95'inin yenilenebilir enerjiye geçiş yapmalarına yardımcı olduğunu söylemeyi ihmal etmedi.

iPhone üreticisi bu yılın başlarında emisyonu %75 azaltmayı ve karbon ayırma çözümleri geliştirmeyi hedefleyen on yıllık plan taslağını yayımlamıştı.

Apple, 2030 yılında karbon-nötr olmayı hedefliyor ve şimdiden küresel tesislerinde temiz enerji kullanımına geçmiş durumda. Ayrıca firma düşük karbonlu ürün tasarımları geliştirecek, geri dönüşüm girişimleri başlatacak ve kendi elektrik ihtiyaçlarını düşürecek. Bunun anlamı da on yıl içerisinde, satılan her bir iPhone, iPad veya Apple cihazının net sıfır iklim etkisi yaratacağı oluyor.

Apple'ın yenilenebilir enerji kullanımı ve üretimde kullanılan tehlikeli kimyasal miktarını azaltması, Greenpeace'in Daha Yeşil Elektronikler için Rehber'inde (Guide to Greener Electronics) iyi bir puan almasını sağladı. Ancak firma, cihazlarının tamirini zorlaştırmak ve bu yüzden de kullanım ömürlerini azaltmak sebebiyle eleştirilmeye devam ediyor.

Yine de, batarya değiştirme programı ve bağımsız işletmelerin onaylanmış iPhone tamir işlerini yapmalarına imkan tanıyan program, bu endişeleri azaltma konusunda önemli bir adım oldu. Apple Bağımsız Tamir Sağlayıcı Programı geçtiğimiz güz mevsiminde ABD'de hayata geçirildi ve Avrupa ile Kanada'ya da genişletiliyor.

Whatsapp'ta Paylaş

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

Dijital iş adamlarına şık ceketler

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Güncel
A101 17 Aralık 2020 aktüel kataloğunda TV ve bluetooth kulaklık sürprizi
18 Aralık 2020 BİM aktüel kataloğunda Dijitsu TV ve akıllı bileklik fırsatı
Kış lastiği hangi araçlar için zorunlu? (2020-2021) Kış lastiği ne zaman takılmalı?
63. Grammy Ödülleri adayları belli oldu
Günün En çok Okunanları
Telefonların Su Geçirmez Olduğunu Gösteren IP Değeri Tam Olarak Nedir?
Samsung Galaxy S21'in Tasarımı Resmi Olarak Ortaya Çıktı
Netflix'e Bir Yeni Özellik Daha: Artık Videoları Kapatma İmkanına Sahibiz
Nintendo Switch'e Gelecek Oyunlar Tanıtıldı!
Zoom ve Microsoft Teams Gibi Hizmetlere Yeni Bir Alternatif Daha Geldi

 

 