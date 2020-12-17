Apple CEO'sundan "Büyük Hedef" Çağrısı

Apple CEO'su Tim Cook, ülkelerin ve firmaların liderlerinin "harekete geçme sorumluluğu" olduğunu söyleyerek, hükumetleri ve endüstriyi önümüzdeki yılda çok daha büyük iklim hedefleri belirlemeye çağırdı.
Cook, BM İklim Hedefleri Zirvesi (UN Climate Ambition Summit) dahilinde yaptığı yorumlarda bu hedefleri tam olarak açıklamamış olsa da, Apple'ın şu anda, daha önce açıklanan 70'in üzerine çıkarak, tedarikçilerin 95'inin yenilenebilir enerjiye geçiş yapmalarına yardımcı olduğunu söylemeyi ihmal etmedi.
iPhone üreticisi bu yılın başlarında emisyonu %75 azaltmayı ve karbon ayırma çözümleri geliştirmeyi hedefleyen on yıllık plan taslağını yayımlamıştı.
Apple, 2030 yılında karbon-nötr olmayı hedefliyor ve şimdiden küresel tesislerinde temiz enerji kullanımına geçmiş durumda. Ayrıca firma düşük karbonlu ürün tasarımları geliştirecek, geri dönüşüm girişimleri başlatacak ve kendi elektrik ihtiyaçlarını düşürecek. Bunun anlamı da on yıl içerisinde, satılan her bir iPhone, iPad veya Apple cihazının net sıfır iklim etkisi yaratacağı oluyor.
Apple'ın yenilenebilir enerji kullanımı ve üretimde kullanılan tehlikeli kimyasal miktarını azaltması, Greenpeace'in Daha Yeşil Elektronikler için Rehber'inde (Guide to Greener Electronics) iyi bir puan almasını sağladı. Ancak firma, cihazlarının tamirini zorlaştırmak ve bu yüzden de kullanım ömürlerini azaltmak sebebiyle eleştirilmeye devam ediyor.
Yine de, batarya değiştirme programı ve bağımsız işletmelerin onaylanmış iPhone tamir işlerini yapmalarına imkan tanıyan program, bu endişeleri azaltma konusunda önemli bir adım oldu. Apple Bağımsız Tamir Sağlayıcı Programı geçtiğimiz güz mevsiminde ABD'de hayata geçirildi ve Avrupa ile Kanada'ya da genişletiliyor.
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