Evden Çalışmanın Getirdiği Rahatlıkta Son Nokta: Çıplak Çalışmak!

COVID-19 salgını ile başlayan evden çalışma durumu, bazı garip alışkanlıklar da doğuruyor. Bunun en güzel örneği ise, "çıplak çalışma" alışkanlığı...