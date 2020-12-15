Evden Çalışmanın Getirdiği Rahatlıkta Son Nokta: Çıplak Çalışmak!

COVID-19 salgını ile başlayan evden çalışma durumu, bazı garip alışkanlıklar da doğuruyor. Bunun en güzel örneği ise, "çıplak çalışma" alışkanlığı...

  • Levent Öztürk
Evden çalışma ile gelen yeni alışkanlıklar...

Yeni bir araştırmanın önerdiğine göre küresel olarak evden çalışmaya geçiş, pek çok kişi için bazı ilginç alışkanlıkların da ortaya çıkmasına sebep oldu. Kaspersky'nin küresel bir raporunda belirtildiğine göre çalışanların pek çoğu, ofiste olmamanın rahatlığının tadını çıkartıyor ve bu sırada kişisel standartlarının bazılarını da gevşetiyor.

Şaşırtıcı sayılabilecek bir şekilde, insanların yüzde 11'i çıplak çalıştıklarını (veya iç çamaşırı ile çalıştığını) bile söyleyerek uzaktan çalışmanın sunması beklenen esnekliğin beklenmeyen genişliğini göstermiş oldu.

Geri kalan sayılarda ise anket, çalışanların neredeyse yarısının (%48) daha rahat giysiler içerisinde çalışmaktan keyif aldığını ve üçte birinden fazlasının (%36) gün içerisinde kısa uyuma seansları geçirdiğini buldu. Çalışanların %27'si dışarıda, bahçede veya balkonda çalıştığını söylerken, %23'ü ise çalışırken Netflix dizilerini yoğun bir şekilde izlemeyi bile başardı.

Ancak çalışanların, kişisel standartları gevşese bile güvenlik ve online korunmaya yönelik davranışlarının yüksek bir seviyede kaldığından emin olmaları gerekiyor. Firma cihazlarında kapsamlı ve güncel bir güvenlik platformunun bulunması, nerede olurlarsa olsunlar çalışanların güvenli kalmaları ve değerli işletme verilerinin çalınmaması için büyük önem taşıyor.

Kaspersky Tüketici Ürün Pazarlama Müdürü Marina Titova'nın belirttiği üzere evden çalışabilen kişiler için bu durum çift taraflı bir olaya dönüşmüş durumda. Bir yandan çalışanlar büyük şehirlerde yaşamanın kötü yanlarını unutarak rahat bir şekilde çalışabilirken, öte yandan da üretken kalmada ve çalışma alanlarını tekrar düzenlemede zorluklar yaşıyor ve yeni alışkanlıklar ediniyor. Ayrıca evinizden çalışırken gizliliğiniz daha da büyük bir riske giriyor ve dijital güvenliğinize büyük önem vermeniz gerektiğini unutmamanız gerekiyor.

Kaspersky'nin kısa bir süre önce düzenlediği bir başka araştırma, uzaktan masaüstü protokollerine (RPD) yönelik saldırıların geçtiğimiz yıla göre muazzam bir şekilde %242 arttığını bulmuştu ve bu da saldırganların, uzaktan çalışmaya geçişi yeni bir fırsat kapısı olarak gördüklerini açıkça gösteriyor.

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