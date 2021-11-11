Apple CEO'su Tim Cook, Sahip Olduğu Kripto Paralar Hakkında İlk Kez Konuştu

Apple'ın patronu Tim Cook kendine ait kripto paralar olduğunu açıkladı. Ama Apple'ın kripto para ile ödeme kabul edeceği iddialarını kesin bir dille yalanladı!

Apple, kripto para ile ödeme kabul edecek mi?

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Apple CEO'su Tim Cook, Sahip Olduğu Kripto Paralar Hakkında İlk Kez Konuştu

 

 