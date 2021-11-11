Apple CEO'su Tim Cook, Sahip Olduğu Kripto Paralar Hakkında İlk Kez Konuştu

Bitcoin ve kripto paraların teknoloji dünyasındaki yeri o kadar yaygın hale geldi ki, herhangi bir ürün hakkında ne zaman yeni haber çıksa, kripto bir şekilde bunun bir parçası oluyor.
En son örnek, "bir süredir" kripto para ile ilgilendiğini söyleyen Apple CEO'su Tim Cook'tan geldi. Cook, çeşitlendirilmiş bir portföydeki kripto paralara sahip olmanın "makul" olduğunu düşündüğünü söyledi. Ancak Apple'ın, henüz kripto para ile ödeme kabul etmek gibi bir niyeti olmadığının altını bir kez daha çizdi.
Yaklaşık 1,4 milyon dolarlık bir serveti olduğu düşünülen Cook, hangi kripto para veya paralara sahip olduğunu söylemedi.
Cook gizlilik konusunda da konuştu ve şirketin kurucu ortağı Steve Jobs'un, 2011'de ölmeden önce gizliliği Apple'da önemli bir konu haline getirdiğini belirtti. CEO, "Steve çok basit bir şey söyledi: İnsanlar neye kaydolduklarını bilmeli ve siz de onlardan ne istediğinizi açık açık söylemeli, onaylarını öyle almalısınız" dedi ve ekledi: "Çok basit bir tanımlama, ancak aynı zamanda çok da büyük bir derinliğe sahip."
Bu açıklamayı yaptığı toplantı sırasında Cook'a Tesla'nın CEO'su Elon Musk'ın elektrikli otomobil bölümünü Apple'a satmaya çalıştığına dair iddialar da soruldu ancak Cook herhangi bir bilgi vermedi, sadece Musk ile hiç konuşmadığını söyledi.
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