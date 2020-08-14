Apple, Fortnite'ı mağazadan attı

Apple, kurallarını çiğneyerek "doğrudan satış" yapan popüler oyun Fortnite'ı App Store'dan kaldırdı!

Apple, Fortnite'ı mağazadan attı

Epic Games'in popüler oyun Fortnite için doğrudan ödeme sistemini duyurmasının ardından oyun, Apple App Store'dan kaldırıldı.

Epic'in Apple'ın kurallarını bilmiyor olma olasılığı çok düşük, bu nedenle firmanın hamlesi bir meydan okuma gibi görünüyor. Apple'ın mağazasında bulunan tüm uygulamaların ödemeleri Apple üzerinden yapması isteniyor. Apple bu sayede tüm ödemelerden yüzde 30'luk bir pay alıyor. Bu ilke, zaman içinde Microsoft, Amazon gibi bazı firmaların içeriği internete taşımasına ve yalnızca "Okuma" uygulamaları sunmasına yol açmıştı. Buna karşın uygulamaların içeriği nerede alabileceğinizi söylemesine bile izin verilmiyor.

Bu arada Epic, Apple'ın ünlü 1984 reklamıyla eğlenen yeni bir video yayınladı ve Apple'a App Store ilkeleri nedeniyle dava açtı. Epic Games'in müdürü Tim Sweeney daha önce App Store'un ilkelerini eleştirmişti. Apple'ın patronu Tim Cook bu ilkeler nedeniyle şu sıralar kongre önünde de ifade veriyor.

Nineteen Eighty-Fortnite - #FreeFortniteNineteen Eighty-Fortnite - #FreeFortnite
Epic Games has defied the App Store Monopoly. In retaliation, Apple is blocking Fortnite from a billion devices. Visit fn.gg/freefortnite and join the fight to stop 2020 from becoming "1984" #FreeFortnite #FortniteMac #FortniteiOS #FortniteApple

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