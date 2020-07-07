Apple, Gelecekteki MacBook'larına Cam Klavye Ekleyebilir

Apple'ın yeni ortaya çıkan patenti, firmanın hem sağlamlığı, hem de farklılığı artıran cam tuşlu klavyeden sinyaller veriyor.

Apple MacBook'lara Cam Tuş Gelebilir

Apple'ın patentlerine bakacak olursak, bir sonraki MacBook'ta cam klavye tuşları görme ihtimalimiz var.

ABD Patent Ofisi'nde kayda alınan saydam tuş patenti, daha dayanıklı olması ve yüksek kalitede görünmesi amacıyla tuşların camdan yapılmasını tarih ediyor. Patente göre tuşun gövdesi camdan oluşurken, alt yüzeyinde ışığı engelleyen bir madde bulunuyor. Tuş üzerindeki karakter, üstte değil, gövdenin altında bulunuyor. Böylece tuşlar üzerinde yazanlar, tuşlara bastıkça silinmiyor. Alt tarafta bulunan aydınlatma, karakterin aydınlatılmasını sağlıyor. Patentte farklı renkte arka ışıklardan, hatta renk ve parlaklığın değiştirilmesini sağlayan RGB LED'lerden de bahsediliyor.

Patentte, "milyonlarca kez" basılsa bile lekelenmesi ve çizilmesi zor, dayanıklı bir camın kullanımından bahsediliyor.

Cam klavye, MacBook'un sağlamlığını artırabilir ancak ağırlık yönünden cihazı nasıl etkileyeceğini bilmiyoruz. Alınan patentler çoğu zaman gerçeğe dönüşmediğinden, Apple'ın cam tuşlu klavyesi için büyük bir beklentiye girmemekte fayda var.

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