Kopyala yapıştır nasıl yapılır? İşi kolaylaştıran 5 kopyala-yapıştır tüyosu

Command C ve Command V kısa yol tuşları ister dosya, ister metin olsun taşırken ve çalışırken oldukça zaman kazandırıyor. Ancak kopyala ve yapıştır işlemleri bununla da kalmıyor.
Kopyala Yapıştır Nasıl Yapılır?
İşte Mac kullanırken hayatınızı kolaylaştıracak 5 kopyala yapıştır tüyosu:
1 Dosya ve klasör ismini hızlı kopyalama:
Uzun ve alfabetik ya da numerik olmayan karakterlerde dolu bir dosya isimli bir dosyanız varsa ve bununla ilgili dosyalar için bir klasör oluşturmak istiyorsanız çok kolay bir yolu var. Sadece dosyayı seçin ve Command C'ye basın. Normalde dosya ismini seçmekle uğraşanlar için çok basit ve temiz bir tüyo bu. Command Shift N ile yeni bir klasör oluşturup, yine klasörü seçtikten sonra Command V kullanarak dosyayı Finder içinde seçin, kopyalayın ve kelime işlemcide yapıştırın, isim kopyalanacaktır.
Bir klasördeki bütün objeleri listelemek istiyorsanız klasörü açıp Command A ile her şeyi seçin ve Command C ile kopyalayın. Kelime işlemcide yapıştırdığınızda isimler belirecektir.
Terminal'de Çok İşe Yarar
2. Bir dosyanın ikonunu diğerine kopyalamak
Hem e-postalar, hem de indirilenler Download klasörüne giderler. Bunların ayrı durmasını isteyen kullanıcılar e-posta ayarlarından ayırdıklarında aynı ikonu kullanan iki klasör oluşur.
Bunu değiştirmek için uygulamalar klasöründen e-posta uygulamasına gelin ve düzenle, kopyala seçeneklerini seçin. Sonra yeni ve düz e-posta indirilenler klasörünü açarak Command I ile pencerenin bilgi kısmına erişin. Bilgi penceresindeki ikona tıklayıp Command V kullandığınızda işiniz tamam demektir.
3. Dosya adresi kopyalamak
Bir dosyanın tam adresini kullanmanız gerekiyorsa, birbiri içinde yer alan pek çok klasörün ismini tek tek yazmaktan daha kolayı var. Dosya veya klasörü seçerek Command C kullanın. Ardından uygulamalar klasöründe yer alan Terminal'i çalıştırın. Command V yaptığınızda burada klasörün tam adresi yer alacaktır. İstediğiniz gibi değişiklik yaparak kullanabilirsiniz.
Copy Paste Kopyala Yapıştır
4. Bir dosyanın içeriğini ön bakışa aktarmak
Apple'ın Preview uygulaması PDF gibi sayısız grafik dosyasını açabiliyor ve çok işe yarıyor. Alıntılar ve dosya formatı değişikliklerine kadar çok kullanışlı olan bu uygulama ile PDF dosyalarına yer imi yerleştirebilir, dosya formatının rengini değiştirebilir ve neredeyse tüm grafik dosyalarının ve fotoğrafların formatını değiştirebilir, Photoshop dosyalarına dipnot düşebilir, bir GIF dosyasının bağımsız karelerini işaretlemek mümkün. Ama bunları yaparken orijinalin de bir kopyasını saklamak yararlı oluyor.
Dosyayı ön bakışta açıp Save As kullanmaya gerek yok. Finder içerisindeyken kopyalayıp önbakışta Command N kullanarak 200 sayfalık bir PDF dosyasının içeriğini bile hiç açmadan yeni bir dosyaya kopyalamak mümkün.
5. İstediğiniz her yere yapıştırın
Bir yerden bir yere sürükleyerek kopyalamak için diğer klasörün de açık olması gerekiyor. Ancak bunun yerine Finder içerisinde dosyayı seçip Command C ile kopyalayarak ve ardından diğer klasörü açarak Command V ile kopyalamak daha kolay olabiliyor.
Dosyayı Finder içerisinde kopyaladıktan sonra e-posta uygulamasını çalıştırıp içerisine kopyalayarak kolay yoldan giden e-postaya dosyayı ekleyebilirsiniz.
Okuyucu YorumlarıToplam 11 Yorum Giriş Yapın
mac kullanalar kısa yollara zaten önem verir.zaten mac kullanmalarının sebeplerinden biriside pratikliktir.öyle sanıyorum ki bu tüyoları da yüzde doksanı biliyordur hatta daha fazlasını.çok hafif bir yazı olmuş bence.sanki mac için de bir şey yazalım gibi
Boyle guzel ipuclari verdigi icin CHIP'e cok tesekkur ederim.
TEsekkürler Chip Acemi Macciler için güzel olur bilgi Yasasın Mac Os X Grafikerleri
zaten 1-2 seneye kadar tamamiyle bitecek olan pis kurtlu elma, siz mac kullanıcılarını yapayanlız ve her türlü destekten mahrum bırakacak, ozaman bu fosil mac ile ne yapacaksınız...???
YAŞASIN INTEL PC - NVIDIA - IBM VE MICROSOFT KARDEŞLİĞİ
saygılarrr...???
ya edipciftci ben hayatımda senin kadar kıskanc ve cahil bir insan görmedim. Burada CHIP Online cok güzel bilgiler vermiş bilgilendirme amaçlı, sen konu dışında aptalca yorumlar yapıyorsun. CHIP Online'dan ricam konu dışı saçma sapan yorumları burada yayınlamasınlar. Bu kişinin söyledikleri ile haberin ne alakası var.
Edip çiftçi nin hayatında hiç mac kullanmadığı belli. Artık apple ne yaptıysa çok içerlemiş belli. Her mac ve iPhone haberinde aynı imza ile saldırgan, anlamsız yazılar yazıyor. Beğenmiyorsan kullanma. Bu kadar basit.
edip çiftçi kadar terbiyesiz bir yorumcu yok bu sitede.anlamıyorum nasıl izin veriyorlar bu yorumlara.saçmalığında sınırı var micropsoft paramı veriyor bu adama.biz apple ın beğenmediğimiz tarafını da eleştiriyoruz.lakın ayıp artık
Bence Edip Çiftçi engellenmesin, arada bir gülme ihtiyacımız da var.
Ferhat ile Şirin, Kerem ile Aslı, Edip Çiftçi ie Windows 7 artı diğer haremlikleri (IBM falan filan).
Biraz anlayış gösterin seviyor işte, siz hiç aşık olmadınız mı?
Bence Edip Çiftçi engellenmesin, arada bir gülme ihtiyacımız da var.
Ferhat ile Şirin, Kerem ile Aslı, Edip Çiftçi ie Windows 7 artı diğer haremlikleri (IBM falan filan).
Biraz anlayış gösterin seviyor işte, siz hiç aşık olmadınız mı?
çok hoş
odun ile EÇ , Apple vs EÇ ...
gunaydın arkadaslar mac de resımlerımı flasbellege atamıyorum fıkrı olan warmı?tesekkurler sımdıden
www.takipcikazan.me (guvenlik icin sadece kopya yapistir)