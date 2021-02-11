Herkesin gündemi kar yağışı: Peki, meteoroloji haritaları ne diyor?

Son günlerin en fazla gündemde olan konularından biri hava durumu ve kar yağışı. Özellikle İstanbul'a kar yağacak mı? Ankara'ya kar yağacak mı? gibi sorular sıklıkla merak edilenler arasında... Peki, meteoroloji haritalarında son durum ne? Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava sıcaklıkları ile ilgili son tahminlerini açıkladı.
Kar Yağışı Geliyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre hava sıcaklığı hissedilir derecede azalıyor. Hafta sonundan itibaren yağışların kar şeklinde olması bekleniyor.
Mevsim normallerinin 6 ila 12 derece üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının, cuma günü kuzeybatı kesimlerden başlayarak azalacağı tahmin ediliyor.
Balkanlardan gelecek yağışlı havanın etkisiyle birlikte sıcaklıkların hafta sonunda kuzey, iç ve batı kesimlerde hissedilir derecede (6 ila 15 derece) azalarak, mevsim normalleri civarına ve yer yer altına ineceği tahmin ediliyor.
Kuzey ve İç Bölgelerin Tamamı Kar Yağışı Etkisi Altında Olacak
Pazar günü Karadeniz üzerinden gelecek sistemin ve kuvvetli poyrazın etkisiyle Marmara ve Batı Karadeniz başta olmak üzere kuzey ve iç bölgelerin tamamının kar yağışının etkisi altında kalması bekleniyor.
Pazartesi gününden itibaren kuzey, iç ve doğu kesimlerde soğuk havanın etkisini artırması ile birlikte kar yağışlarının aralıklarla devam etmesi bekleniyor.
İstanbul Valiliği'nin açıklamasına göre de pazar günü Karadeniz üzerinden gelecek sistemin ve kuvvetli poyrazın etkisiyle Marmara genelinde (Trakya, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova) kar yağışının etkisini göstermesi bekleniyor.
Pazartesi günü bölge genelinde soğuk havanın etkisini artırması ve kar yağışlarının aralıklarla devam etmesi bekleniyor.
Salı ve Çarşamba günleri ise İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova çevrelerinde kar yağışının aralıklarla devam edeceği tahmin ediliyor.
Ankara, İstanbul ve İzmir'de Hava Nasıl Olacak?
Meteorolojinin 1 haftalık tahminleri 3 büyükşehir için şu şekilde;
ANKARA
Ankara'da havanın; Perşembe günü az bulutlu ve açık, Cuma günü çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, Cumartesi günü ise parçalı ve çok bulutlu olması bekleniyor. Pazar günü yağışların kar şeklinde başlayıp gün içinde karla karışık yağmur ve kara döndükten sonra gece saatlerinden itibaren aralıklı kar yağışı şeklinde devam edeceği tahmin ediliyor. Maksimum sıcaklığın, Perşembe günü 17 derece iken Pazartesi 0 dereceye kadar düşmesi bekleniyor.
İSTANBUL
İstanbul'da havanın; Perşembe günü parçalı çok bulutlu, Cuma günü ilk saatlerden itibaren aralıklı yağmurlu, Cumartesi ise çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Pazar günü sabah saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve yükseklerinde kar şeklinde başlayacak olan yağışların, kıyı kesimlerde de zaman zaman kar şeklinde olması bekleniyor. Maksimum sıcaklığın, Perşembe günü 19 derece iken Pazartesi 3 dereceye kadar düşmesi bekleniyor.
İZMİR
İzmir'de Perşembe günü parçalı ve zamanla çok bulutlu olması beklenen havanın akşam saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacağı tahmin ediliyor. Yağışların Cuma günü sabah saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor. İzmir'in Cumartesi günü parçalı bulutlu, Pazar günü öğle saatlerinden itibaren ise yeni bir yağışlı sisteminin etkisine girerek, Pazar ve Pazartesi günleri yağışlı geçeceği, yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, kuzey kesimleri ile yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Maksimum sıcaklığın, Perşembe günü 19 derece iken Pazartesi 6 dereceye kadar düşmesi bekleniyor.
Türkiye Geneli 5 Günlük Hava Durumu Raporu (Haritalı)
12 Şubat Cuma
13 Şubat Cumartesi
14 Şubat Pazar
15 Şubat Pazartesi
16 Şubat Salı
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