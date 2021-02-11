Herkesin gündemi kar yağışı: Peki, meteoroloji haritaları ne diyor?

Gündem beklenen kar yağışı... Peki, kar ne zaman yağacak ve meteoroloji haritaları bu konuda neler söylüyor? Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye genelinde beklenen kar yağışı ile ilgili son tahminlerini paylaştı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre hafta sonundan itibaren kar yağışı etkili olacak.