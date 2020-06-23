Apple İçin Yeni Dönem Başlıyor: Kendi İşlemcisini Yapacak

Apple, yıllardır dedikodusu yapılan ARM tabanlı Mac'lerin gerçek olacağını WWDC'de duyurdu.
Firmanın ARM işlemciye geçmesinin getireceği en önemli avantajlardan bir tanesi, düşük güç tüketimi olacak. Apple'a göre bu, performansta herhangi bir kayıp olmadan gerçekleşecek. Firma, iPhone'un A serisi işlemcileri ve Watch'un S serisi işlemcilerinde olduğu gibi, Mac'lerin işlemcilerinin de yalnızca Mac için tasarlanacağını söylüyor. Bunun yanında Apple, doğal uygulamaların çalışacağının sözünü veriyor. Bunu Windows on ARM platformunda görememiştik, ancak Apple, Final Cut Pro gibi tüm birinci parti uygulamaların ilk günden çalışacağını söylüyor. Microsoft Office ve bazı Adobe uygulamaları gibi üçüncü parti uygulamalar, şimdiden ARM platformunu destekliyor.
Ancak tüm uygulamalar ilk günden güncellenmiş olmayacağından Apple, bu noktada Rosetta 2'yi devreye sokuyor. Bununla tüm uygulamaları ARM platformunda çalıştırabileceğiniz belirtiliyor. Firmaya göre uygulamalar, yükleme sonrasında "tercüme ediliyor".
Apple'a göre uygulamaların doğal olarak çalışması için düzenlenmesi, çoğu zaman geliştiricilerin sadece birkaç gününü alacak. Firma, bazı durumlarda kodları Xcode'da yeniden derlemenin yeteceğini söylüyor.
Apple, ARM işlemcili Mac'lerin 2020'nin sonunda piyasaya sürüleceğini, bununla birlikte hala Intel tabanlı bazı Mac'lerin planlandığını ve tam geçişin iki sene süreceğini söyledi.
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