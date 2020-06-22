En iyi salgın - virüs dizileri! IMDb puanı en yüksek 16 virüs salgın dizisi

Çin'de başlayıp tüm dünyaya hızla yayılan yeni tip koronavirüs nedeni ile salgın ve virüs konulu dizilere olan ilgi de arttı. Zombiye dönüşenler, virüs yüzünden hayatta kalmaya çalışan insanlar, komplo teorileri gibi birçok konuyu içeren IMDb puanı yüksek dizileri sizin için derledik...