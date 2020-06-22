En iyi salgın - virüs dizileri! IMDb puanı en yüksek 16 virüs salgın dizisi

Son aylarda tüm dünyanın gündemi koronavirüs salgını. Gündem koronavirüs olunca salgın ve bulaşıcı hastalık filmleri ve dizilerine gösterilen ilgi de salgının yayılma hızına paralel olarak arttı. Daha önce en iyi virüs filmlerini ele almıştık. Şimdi de IMDb puanına göre en iyi salgın ve virüs dizilerini sizler için derledik...
16. THE BETWEEN (2015)
IMDb puanı: 6.0
The Between dizisinin konusu nedir? Pretty Lake adlı kasabada tehlikeli bir salgın yayılır. Nedeni bilinmeyen virüsün ele geçirdiği kasabada 21 yaş ve altındaki herkes ölmektedir. Hayatta kalanlar ise devlet tarafından 10 mil çapında bir bölgede karantinaya alınır. Bir süre sonra devlet desteğini çekmek zorunda kalır ve karantina bölgesi ile karantina dışı arasında kaos ortaya çıkar.
15. DAYBREAKERS / VAMPİR İMPARATORLUĞU (2009)
IMDb puanı: 6.4
Daybreakers dizisinin konusu nedir? Daybreakers, seyirciye vampir soslu distopik bir gelecek sunuyor. 2019 yılında yaşanan bir veba salgını dünyadaki insanların çok büyük bir bölümünü vampire dönüştürmüştür. Artık kimse yaşlanmamaktadır. Fakat ortada büyük bir sorun vardır; sayıları iyice azalan insanlar artık vampir ırkına yeterli miktarda kan sağlayamamaktadır. Bu sırada insanlardan oluşan bir direniş gücü de vampirleri tekrar insana dönüştürmek için bir tedavi aramaktadır. Direnişçiler bunun için üst düzey bir vampir olan hematolog Edward Dalton'ı (Ethan Hawke) kaçırırlar.
14. THE RAIN (2018)
IMDb puanı: 6.4
The Rain dizisinin konusu nedir? Danimarkalı iki kardeş, yağmurla gelen ve İskandinavya nüfusunun çoğunu yok eden ölümcül virüstün kurtulmayı başarmıştır. Kendilerine yeni bir dünya kurmak isteyen kardeşler güvenli bir yer bulmak için yolculuğa çıkarlar. Büyük yıkımdan kurtulmayı başaran diğer gençlerle bir araya gelen kardeşler, yeni hayatlarında istedikleri kişi olmakta özgürdür. Geçmişte hissettikleri duyguların hiçbirini artık yaşayamayacaklarını düşünen gençler hayatta kalmak için savaş verirken, yaşadıkları birçok şeyin yeni hayatlarında da var olduğunu keşfederler.
13. HELIX (2014-2015)
IMDb puanı: 6.8
Helix dizisinin konusu nedir? Karanlık ve gerilimli bir bilimkurgu olan Helix; Kuzey Kutbunda bir araştırma tesisinde ortaya çıkan salgını egellemeye çalışan bir grup bilim insanının, kendilerini dünyadaki canlıların katledilmesine engel olmaya çalışırken bulmalarını anlatıyor. Tabii bu sadece başlangıç...
12. THE BURNING ZONE (1996-1997)
IMDb puanı: 6.9
The Burning Zone dizisinin konusu nedir? 1996 yılında yayınlanmaya başlayan dizi, biyokimyasal maddelerin kullanımı sonrasında oluşan acil durumlarla ilgilenen bir araştırma ekibini konu ediniyor. The Burning Zone dizisinin oyuncu kadrosunda Michael Harris, James Black ve Jeffrey Dean rol almıştır.
11. JEREMIAH (2002 – 2004)
IMDb puanı: 7.0
Jeremiah dizisinin konusu nedir? 1846-1848 yılları arasında geçen Meksika Savaşı'nda yer almış eski bir asker olan Jeremiah Johnson Batı'ya giderek huzuru ve yalnızlığa ulaşmayı hedefler. Rock dağlarında sürmeye başlayacağı yaşamdaki tek hedefi bir dağ adamı olabilmektir. Bu alanda eğitim de alan Jeremiah, dağda karşılatığı ilk kış mevsiminde bir hayli çetin şartlarda yaşamaya başlar. Ne var ki arzu ettiği yalnızlığın tadını sürüyor olsa da medeniyetten uzaklaşamaz.
10. THE VİRUS (2013)
IMDb puanı: 7.1
The Virus dizisinin konusu nedir? Güney Kore yapımı salgın hastalık ve virüs konulu The Virus filmi 2013 yılında yayınlanan tek sezonuyla dikkat çekmeyi başarmıştır. Dizinin ana merkezinde Özel Bulaşıcı Hastalık Kriz Müdahele Ekibi lideri bilim adamı Lee Myung Hyun'un hayat hikayesi anlatılmıştır. Lee Myung Hyun ve ekibi bulaşması anında kesin ölüm etkisi gösterebilen bir virüsü konu edinmiştir.
9. CONTAINMENT (2016)
IMDb puanı: 7.2
Containment dizisinin konusu nedir? The Vampire Diaries ve The Originals dizilerinin yaratıcısı Julie Plec'in yeni projesi Cordon, Atlanta'da yayılan bir salgını ve karantinaya alınan bölgenin dışında kalan bir grup insanın hikayesini anlatıyor. Gizemli bir salgın Atlanta'yı etkisi altına aldığında, şehrin bazı bölgeleri karantina altına alınır. Karantina altında bulunan insanlar, salgından kurtulup, hayatta kalabilmek için savaşmak zorunda kalır.
8. THE STRAIN (2014-2017)
IMDb puanı: 7.3
The Strain dizisinin konusu nedir? The Strain, New York'u etkisi altına alan bir salgını konu ediyor. İnsanları kana susamış vampirlere dönüştüren bir salgın New York'u etkisi altına alır. Doktor Ephraim Goodweathe ve ekibi, gizemli salgının araştırmak için şehre gelir. Durum gün geçtikçe daha kötü bir hal alınca Ephraim, ekibi ve New Yorklulardan oluşan bir meclis, insanlığın kaderi için savaşmak zorunda kalır.
7. THE LAST SHIP (2014- 2018)
IMDb puanı: 7.5
The Last Ship dizisinin konusu nedir? Bir virüs sebebiyle tüm insanlığın yok olma tehlikesi ile karşı karşıya kalmasının ardından yaşanan kaos dolu ortamı, bir Amerikan gemisi mürettabatı ve geminin kaptanı üzerinden aktaracak olan dizinin yapımcısı Michael Bay.
6. CORONAVIRUS, EXPLAINED (2020)
IMDb puanı: 7.7
Coronavirus, Explained dizisinin konusu nedir? 2020'de dünya değişti. Bu güncel dizi, koronavirüs salgınını, bu salgınla mücadele çabalarını ve salgının ruh sağlığına etkilerini yönetmenin yollarını inceliyor.
5. Z NATION (2014- 2018)
IMDb puanı: 7.8
Z Nation dizisinin konusu nedir? Karl Schaefer ve Craig Engler'in yönetmeliğini yaptığı Z Nation dizisi tüm ülkeyi etkisi altına alan ve insanları birer birer zombiye dönüştüren bir virüsden kaçmaya çalışan bir grup insanı anlatıyor. Oyuncu kadrosunda Kellita Smith, DJ Qualls ve Keith Allan rol alıyor.
4. REGENESIS (2004-2008)
IMDb puanı: 7.9
ReGenesis dizisinin konusu nedir? ReGenesis, NORBAC adlı bir araştırma laboratuvarında geçen olayları konu ediniyor. David Sandstorm'un liderliğinde kurulan ekibin salgın hastalıklar, virüsler ve genetik değişimlere uğrayan hastalıklara karşı verdikleri mücadele dizinin hikayesini anlatıyor.
3. TWELVE MONKEYS / 12 MAYMUN (2015-2018)
IMDb puanı: 8.0
Twelve Monkeys/ 12 Maymun dizisinin konusu nedir? 2015 yapımı dizide bir salgın virüs yüzünden insanlığın tehlike altına girmesini anlatıyor. 2035 yılını anlatan dizide geçmiş yıllarda yaşanan bir virüs salgınınından kurtulan bir grup insanın koloniler halinde yer altında yaşadığını görülüyor. Dünyayı eski haline döndürmek isteyen bilim adamlarının bulduğu tek çözüm ise geçmiş zamana doğru bir yolculuk yaparak virüsün yayılmasını engelliyor.
2. SURVIVORS (1975-1977)
IMDb puanı: 8.1
Survivors dizisinin konusu nedir? 1975 ve 1977 yılları arasında yayınlanan bu dizi en iyi salgın dizileri listesinde kendine yer buldu. 3 sezon ve 38 bölümden oluşan dizide; Lucy Fleming, Ian McCulloch ve Denis Lill gibi isimler yer alıyor. Bir grip virüsünün Çin'den hava yolculuğu ile hızla dünyaya yayılışının anlatıldığı dizinin 2008'de çekilmiş yeni bir versiyonu da bulunuyor.
1. THE WALKING DEAD / YÜRÜYEN ÖLÜLER (2010)
IMDb puanı: 8.2
The Walking Dead/ Yürüyen Ölüler dizisinin konusu nedir? 2010 yılında başlayan dizide kasabanın polis şefi Rick Grimes bir gün vurulur ve komaya girer. Hastaneden çıktığında ise yaşam altüst olmuştur. Artık dünya, insan etiyle beslenen zombilerle doludur. Atlanta'da bir grup insan ise birbirlerine destek olarak hayatta kalmaya çalışmaktadır. En İyi Dizi dalında Altın Küre adayı olan yapım toplam 76 ödüle değer görüldü.
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