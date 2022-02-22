Galaxy S22 Ultra Kullanıcılarının Canını Sıkan Garip Ekran Sorunu!

Samsung, her yıl dünyanın en iyi mobil ekranlarına sahip amiral gemisi akıllı telefonlarını piyasaya sürüyor. Bu yıl da bu geleneği bozmadı. Galaxy S22 Ultra, dünyanın en iyi akıllı telefon ekran paneline sahip ve parlaklığı 1.750 nit'e kadar çıkabiliyor. Ama bazı Galaxy S22 Ultra sahipleri, garip bir görüntü sorunuyla karşı karşıya.
Bazı kullanıcılar, Galaxy S22 Ultra'nın tüm ekran boyunca yatay olarak uzanan pikselli bir çizgi gösterdiğini söylüyor. İlginç bir şekilde, tüm bu tür vakalarda, telefonun ekranı boyunca uzanan çizgi aşağı yukarı aynı konumda. Bu da, bir yazılım sorunu olabileceğini düşündürüyor. Görüntü modunu Vivid'e çevirmek, sorunu çözüyor gibi görünüyor.
Şu an itibariyle, ekranla ilgili bu sorun yalnızca Exynos 2200 ile çalışan Galaxy S22 Ultra telefonlarda görülüyor. Etkilenen cihazların hiçbiri Snapdragon 8 Gen 1 işlemci kullanmıyor.
Samsung yakında sorunu kabul edebilir ve hata için bir yazılım düzeltmesi yayınlayabilir. Ancak, özellikle telefonun fiyatı düşünüldüğünde, böyle bir problem olması elbette, utanç verici...
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