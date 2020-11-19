Apple, Intel'i Bırakıp Kendi M1 İşlemcisine Geçerek Bir Servet Kazanabilir

Apple'ın en son MacBook Pro, MacBook Air ve Mac Mini serisinde Intel'den vaz geçip kendi üretimi M1 işlemcisine dönmesinin şirkete ne kadar kar ettireceği belli oldu.