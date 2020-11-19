Apple, Intel'i Bırakıp Kendi M1 İşlemcisine Geçerek Bir Servet Kazanabilir

Apple'ın Intel'den vaz geçip kendi M1 işlemcisini kullanmaya başlamasının firmaya yılda 2,5 milyar dolar kazandıracağı düşünülüyor. Bu rakam, IBM'in yapay zekâ strateji yöneticisi Sumit Gupta tarafından hesaplandı. Gupta'ya göre Apple M1 işlemcisini 40-50 dolara mal ediyor. Oysa Intel Core i5 işlemcileri için 175 - 250 dolar arası bir para ödemek zorunda.
Apple'ın kendi M1 çipine geçmekten elde ettiği maliyet tasarrufu şüphesiz önemli olsa da, yeni M1 destekli MacBook'lar ve Mac Mini'nin ilk incelemeleri, bu maliyet tasarrufunun performansı fazla etkilemediğini ortaya koyuyor. Aslında, Apple bir Intel CPU'nun maliyetinin yaklaşık %25'i ucuzuna daha iyi bir performans elde ediyor gibi görünüyor.
Geekbench Mac karşılaştırma veritabanına göre, yeni M1 destekli Mac'ler, 10. nesil Intel destekli Mac'lerden daha iyi performans gösteriyor. Ayrıca, ARM mimarisiyle birlikte gelen gelişmiş güç verimliliği ile Apple, kendi işlemcisini kullanarak daha iyi performans, daha iyi pil ömrü ve önemli maliyet tasarrufu elde ediyor gibi görünüyor.
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