Apple, M1 İşlemcisini ve Yeni MacBook'larını Tanıttı

Apple, ARM tabanlı kendi işlemcisi M1'i resmi olarak tanıttı. M1 ile birlikte, yeni MacBook Air, yeni MacBook Pro 13 ve yeni Mac Mini de tanıtıldı. Özellikleri ve fiyatları haberimizde...