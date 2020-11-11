Apple, M1 İşlemcisini ve Yeni MacBook'larını Tanıttı

Apple, dün gece düzenlenen "One More Thing" etkinliğinde, ARM tabanlı kendi notebook işlemcisi M1'i ve bu işlemciye yer verdiği yeni MacBook'ları resmi olarak tanıttı. 8 çekirdekli M1 işlemcisi, 16 milyar transistör içeriyor, birleştirilmiş bir bellek mimarisine sahip. Bu mimari sayesinde, çipsetin tüm bölümleri, cihaz belleğine eşit oranda erişebiliyor.
M1, aktif kullanım sırasında yüksek performans ve güç tasarrufu çekirdekleri arasında geçiş yapabiliyor. Apple'ın açıklamasına göre, M1 diğer notebook işlemcilerinin sunduğu performansa dörtte bir güç ihtiyacı ile ulaşabiliyor. Bu da M1'i, Watt başına en yüksek performans sunan işlemci yapıyor.
GPU kısmına baktığımızda ise, yine Apple'ın benzer iddialı açıklamalarını görüyoruz. Apple'a göre M1'in dahili GPU'su, şu an piyasada bulunabilecek en yüksek performanslı dahili GPU. Daha açık konuşmak gerekirse, yine Apple'a göre bu GPU, diğer dahili GPU'lardan iki kat daha hızlı. Ve bu hıza, daha az güç tüketerek ulaşabiliyor.
Yeni MacBook Air Özellikler ve Fiyatı
M1 işlemci, ilk olarak yeni MacBook Air'de karşımıza çıkacak. Apple, yeni MacBook Air'in, bir önceki nesle göre 3.5 kat daha fazla CPU performansı, 5 kat daha fazla GPU performansı ve 9 kat daha fazla makine öğrenimi performansı sunduğunu söylüyor. Daha da iddialı olan açıklama ise, yeni MacBook Air'in, son 1 yılın PC notebook'larının yüzde 98'inden daha hızlı olduğu.
Yeni MacBook Air, bu performansa ulaşırken herhangi bir fan soğutucu kullanmıyor; 18 saate kadar batarya kullanım süresi sunuyor. Tasarım açısından önceki nesilden farklı görünmeyen yeni MacBook Air, USB 4 ve Thunderbolt desteğine de sahip. Fiyatı ise, 999 dolardan başlıyor.
Yeni MacBook Pro 13 Özellikleri ve Fiyatı
M1'in güç vereceği diğer bir yeni model de, MacBook Pro 13 olacak. Notebook, önceki nesle göre 2.8 kat daha fazla CPU performansı, 5 kat daha fazla GPU performansı ve 11 kat daha fazla makine öğrenimi performansına sahip. Tüm bunların yanında Apple, yeni Macbook Pro 13'ün Windows notebook'lardan 3 kat daha hızlı olduğunu iddia ediyor.
20 saat batarya ömrüne sahip olan yeni MacBook Pro'da, TouchBar, Touc ID gibi özellikler yine kendilerine yer buluyor.
MacBook Air gibi, Yeni MacBook Pro 13'ün fiyatı da değişmiyor ve notebook raflara, 1.299 dolardan başlayan fiyatlarla çıkıyor. Tüm geliştirmelere rağmen fiyatın önceki nesille aynı olması, Apple hayranlarını kesinlikle sevindirecektir.
Yeni Mac Mini Özellikleri ve Fiyatı
M1 işlemciyi göreceğimiz üçüncü cihaz ise, yeni Mac Mini. Apple, yeni Mac Mini'nin bir önceki nesle göre 3 kat daha fazla CPU performansı, 6 kat daha fazla GPU performansı ve 15 kat daha fazla makine öğrenimi performansı sunduğunu söylüyor. Cihaz üzerinde 2 USB Type-A portu, 2 Thunderbolt / USB 4 portu, 3.5mm kulaklık girişi, HDMI 2.0 portu ve ethernet portu bulunuyor. Yeni Mac Mini'nin fiyatı ise, şaşırtıcı bir biçimde, bir önceki nesilden 100 dolar daha ucuz; fiyat etiketler 699 dolardan başlıyor.
Her üç cihaz için de ön siparişler açılmış durumda. Dağıtımın ise, önümüzdeki hafta başlaması bekleniyor.
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