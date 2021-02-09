Spotify Kullanıcılarına, iOS 14.5 ile Büyük Bir Müjde Geliyor

iOS 14.5 beta sürümüyle beraber kullanıcılar varsayılan olarak Spotify müzik uygulamasını kullanabilecekler.

  • Ercan Uğurlu
iOS 14.5 ile Spotify Varsayılan Seçilebilecek

Apple yavaş yavaş inadından vazgeçiyor ve katı ekosistem kurallarından sonra artık birazcık daha esnek davranmaya başlıyor. iOS 14.5 beta sürümüyle beraber kullanıcılar, iPhone'larda Apple Music yerine Spotify'ı varsayılan olarak atayabilecekler.

İş sadece Spotify'la da sınırlı değil. iPhone kullanıcıları bu ikisi dışında tamamen başka bir müzik uygulamasını da kullanabilecekler. Konu, Reddit kullanıcıları tarafından ortaya atılmış. 14.5 beta sürümünde keşfedilen bu özellik Reddit'te dile getirirlirken, yeni sürümle beraber iPhone'da Siri'den bir şarkı çalmasını istediğinde, direkt olarak Spotify yönlendirmesi yapılabilecek.

Bu özellik daha önce HomePod için duyurulmuş, fakat henüz kullanıma alınmamıştı. Ancak görünüşe göre artık kullaıma açılıyor ve iPhone kullanıcıları da bundan etkilenecekler. Öte yandan konuşulanlar arasında şu an uygulamanın pek doğru çalışmadığı da ifade edilmiş. Siri'den istenen bazı şarkılar Spotify yerine Apple Music uygulamasına yönlendirilmiş, ancak bunun beta sürümden oluşan hatalar olabileceği de ifade ediliyor. Yani kararlı sürüme geçildiğinde bu gibi aksaklıklar beklenmiyor.

iOS 14.5 kararlı güncellemenin ne zaman çıkacağına gelince ise, bundan henüz emin değiliz, ancak çok uzun sürmesini beklemiyoruz.

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