Apple'dan iOS 14 İçin Güncelleme Müjdesi

Apple'dan, iOS 15'e geçmek yerine iOS 14'te kalmayı tercih edecekler için müjde geldi: iOS 15'ten sonra da iOS 14 için güncellemeler devam edecek.

  • Ercan Uğurlu
Apple'dan iOS 14 İçin Güncelleme Müjdesi

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