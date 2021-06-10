Apple'dan iOS 14 İçin Güncelleme Müjdesi

Apple, cihazları için büyük işletim sistemi güncellemelerini artık bilinen bir yıllık programa göre yayınlıyor ve kullanıcılar da daha gelişmiş güvenlik seçenekleri için en yeni işletim sistemi sürümüne geçiş yapmak istiyorlar. Fakat bilindiği gibi özellikle büyük güncellemeler ilk etapta bazı sorunlara sebep olabiliyor ve nadir de olsa bazen çeşitli hatalar ortaya çıkartabiliyor.
Bunu bilen kullanıcılar ise genellikle güncellemeyi hemen almayarak, bir süre daha eski işletim sistemi sürümünü -güvenlik açığına maruz kalmayı göze alarak da olsa- kullanmayı sürdürüyorlar. Apple buna istinaden güzel bir açıklama yayınladı.
Apple'ın haberine göre iOS 15'e geçmek istemeyen kullanıcılar, iOS 14'ü "güvenli" şekilde kullanmaya devam edebilecekler. Yeni sürüme yükselmeyi kullanıcılara diretmeyen ve seçenek olarak sunan Apple, dileyen kullanıcıların iOS 14'ü kullanmaya devam edebileceklerini ve güvenlik güncellemelerini almayı da sürdüreceklerini açıkladı.
Bu açıklama ile şimdilik iOS 15'e mesafeli olan Apple kullanıcıları gönül rahatlığıyla iOS 14'ü kullanmaya devam edebilirler.
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