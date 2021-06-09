WhatsApp, Uygulamaya Giriş İçin Yeni Bir Yöntem Deniyor: Flash Calls

WhatsApp, mesajlaşma hizmetine giriş yapmayı daha kolay ve daha güvenli hale getirecek yeni bir özellik üzerinde çalışıyor. Flash Calls adı verilen özellik beta sürümünde ilk kez kendini gösterdi.