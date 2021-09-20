Apple'ın Yeni Kulaklıkları AirPods 3'ten İyi Haberler Geliyor!

Apple, yeni kulaklıkları AirPods 3'ü iPhone 13 tanıtım etkinliğinde tanıtmadı. Peki ama AirPods 3 ne zaman ortaya çıkacak? Bu sorunun cevabını merak edenlere iyi bir haberimiz var.