Apple'ın Yeni Kulaklıkları AirPods 3'ten İyi Haberler Geliyor!

Aylarca süren söylentilerin ardından Apple sonunda geçtiğimiz günlerde iPhone 13 serisini tanıttı. Tanıtımda iPhone 13'e yeni iPad modelleri ve Apple Watch Series 7 de eşlik etti. Ancak tanıtımda AirPods 3'ün gösterilememesi kimileri için sürpriz oldu. Ortaya çıkan yeni bir rapor ise, AirPods 3 için çok beklemeyeceğimizi söylüyor.
Digitimes aracılığıyla gelen rapora göre Apple'ın yeni AirPods 3'ü şu an üretim aşamasında. Bu da kısa bir süre içinde yeni AirPods'larla tanışacağımızı gösterirken, cihazın fiyatı ve çıkış tarihi şimdilik belli değil. Fakat söylenenlere göre AirPods 3 fiyatı 159 dolar civarında olacak.
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Apple elbette AirPods 3 hakkındaki söylentileri kabul etmiş değil. Şu an bir yorum yapmaktan kaçınan şirketin, yeni kulaklığa eklediği özellikler merak ediliyor. Bloomberg'e göre AirPods 3'te fitness takibi ve sağlık yeteneklerinin yanı sıra hareket sensörleri ile gürültü engelleme özelliği de yer alacak. Öte yandan AirPods Pro'ya benzer bir tasarım ve uzamsal ses ile daha iyi pil ömrü desteğinin yer alacağı da söylentiler arasında.
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