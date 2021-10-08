Apple'dan, iOS Uygulamaları İçin Yeni Kural

Kullanıcıların iOS, iPadOS ve macOS işletim sistemlerinde hesap oluşturmasına izin veren geliştiriciler, yakında bu kullanıcılara hesaplarını uygulamaların içinde silme yöntemini sunmak zorunda kalacaklar. Apple, 31 Ocak 2022 itibariyle tüm uygulama gönderilerinin (güncellemeler dahil) bu seçeneğe sahip olmasını zorunlu tutacağını söylüyor.
Apple, Haziran ayındaki Geliştirici Konferansı'nda (WWDC), kullanıcılara verileri üzerinde daha fazla kontrol sağlama çabasının bir parçası olarak diğer App Store yönerge değişiklikleriyle birlikte bu gereksinimi de duyurmuştu. Ve şimdi de detaylar ortaya çıktı. Apple için hesap silme sürecinin uygulamanın içinden başlatılabiliyor olması yeterli. Bundan sonrası ise e-posta veya web üzerinden gerçekleştirilebilir.
Pek çok geliştiricinin sizi bir kullanıcı olarak kalmaya teşvik etmek için kullandığı hileler göz önüne alındığında, bu gereksinimin gerçekte ne kadar yararlı olacağı görülecektir. Böylece bir uygulamada bir hesabınız varsa, onu silmek istediğinizde işiniz en azından biraz kolaylaşacak. Bu seçenek, kullanıcıların aslında kullanmadıkları uygulamaları terk etmelerini kolaylaştıracak gibi görünüyor.
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