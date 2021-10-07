Tarihe Geçen En Saçma Savaşlardan Biri: 1863 "Yumurta Savaşı"

İnsanlık tarihinin en ilginç ve belki de en saçma savaşlarından biri olan 1863 Yumurta Savaşı, pek çok insanın ölümünün yanı sıra bir ekosistemi de yok olma tehlikesi ile baş başa bırakmıştı!

07 Ekim 2021 01:43

Levent Öztürk