Tarihe Geçen En Saçma Savaşlardan Biri: 1863 "Yumurta Savaşı"

İnsanlık tarihinin en ilginç ve belki de en saçma savaşlarından biri olan 1863 Yumurta Savaşı, pek çok insanın ölümünün yanı sıra bir ekosistemi de yok olma tehlikesi ile baş başa bırakmıştı!

  • Levent Öztürk
Tarihin En Garip Savaşı: 1863 "Yumurta Savaşı"
New York Halk Kütüphanesi (Public Domain)

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