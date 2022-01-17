Google'ın Katlanabilir Telefonu Pixel Fold'dan Şaşırtan Sinyaller!

Daha önceki söylentiler, bize Google'ın katlanabilir telefonu Pixel Fold'un duyurulmadan iptal edildiğini söylüyordu. Ancak yeni kanıtlar, cihazın hala geliştirilme aşamasında olduğuna işaret ediyor. Geçtiğimiz hafta bir Geekbench listesinde görülen telefonun Google Pixel Fold olduğuna dair iddialar bulunuyor. Hatta dedikodulardan bazıları bizzat Google'dan alınan bilgilere dayanıyor.
9to5Google'ın haberine göre, yeni Android 12L Beta 2 sürümünde Google markalı bir katlanabilir cihaza ait animasyonlar yer alıyor. Animasyonlarda katlanabilir cihazın SIM kartının nasıl takılacağı gösteriliyor ve bu animasyonlar daha önceki Pixel telefon animasyonlarına çok benziyor.
Animasyonda görülen Google cihazı, Samsung'un Galaxy Z Fold 3'ünden daha kısa ve geniş, daha çok Oppo'nun Find N katlanabilir telefonuna benziyor.
Elbette sadece tek bir animasyondan yola çıkarak katlanabilir bir Pixel telefonun geleceğini yüzde yüz söylemek mümkün değil. Ama yine de en son Android betasında bu animasyonun yer alması, Google'ın hala Google Pixel Fold üzerinde bir şekilde çalıştığını düşündürüyor.
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