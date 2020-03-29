Apple, iPhone 11 Pro Max Özelliğini MacBook'lara Getirecek

Gün geçmiyor ki Apple yeni bir patent daha almasın. Evet, yine öyle oldu ve Apple yine yeni bir patentle daha karşımıza çıktı. ABD Patent ve Marka Ofisi'ne başvuruda bulunan Apple, bu kez yeni patentini iPhone için değil MacBook için kaydettirmiş. Ancak bu patent bir yandan iPhone'ları da ilgilendiriyor. Zira Apple, yeni MacBook'larına iPhone özelliğini katmayı düşünüyor.
Yapılan patent başvurusuna göre Apple, gelecek MacBook'lara iPhone 11 Pro Max'te de olduğu gibi pek çok yeni nesil iPhone'da yer alan FaceID özelliğini getirecek. iPhone X serisinden başlayarak TouchID yerine FaceID'ye geçiş yapan Apple, anlaşılan MacBook'larında da benzer bir milada imza atmak üzere.
İş yalnızca FaceID ile sınırlı kalmayacak. Apple, çok tartışılan, fakat sonrasında pek çok Android akıllı telefon üreticisi tarafından da "kopyalanan" çentiği de MacBook'lara taşıyacak. Çentik alanı içinde web kamerasının yanı sıra geniş bir sensör alanına yer verecek olan Apple, böylece MacBook güvenliğini de iPhone ayarına çıkarma düşüncesinde. Çentik alanının şekli ise şimdilik bilinmese de, muhtemelen yine iPhone'lardakiyle benzer ölçülerde yer alacaktır.
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