Apple, iPhone 11 Pro Max Özelliğini MacBook'lara Getirecek

Apple, iPhone 11 Pro Max akıllı telefonundaki 2 önemli özelliğini yeni MacBook'lara getirme planları yapıyor. Bunun yanında, laptop'ta bir de çentik görürseniz şaşırmayın.

  • Ercan Uğurlu
iPhone 11 Pro Max Özelliği MacBook'lara Geliyor!

Gün geçmiyor ki Apple yeni bir patent daha almasın. Evet, yine öyle oldu ve Apple yine yeni bir patentle daha karşımıza çıktı. ABD Patent ve Marka Ofisi'ne başvuruda bulunan Apple, bu kez yeni patentini iPhone için değil MacBook için kaydettirmiş. Ancak bu patent bir yandan iPhone'ları da ilgilendiriyor. Zira Apple, yeni MacBook'larına iPhone özelliğini katmayı düşünüyor.

Yapılan patent başvurusuna göre Apple, gelecek MacBook'lara iPhone 11 Pro Max'te de olduğu gibi pek çok yeni nesil iPhone'da yer alan FaceID özelliğini getirecek. iPhone X serisinden başlayarak TouchID yerine FaceID'ye geçiş yapan Apple, anlaşılan MacBook'larında da benzer bir milada imza atmak üzere.

İş yalnızca FaceID ile sınırlı kalmayacak. Apple, çok tartışılan, fakat sonrasında pek çok Android akıllı telefon üreticisi tarafından da "kopyalanan" çentiği de MacBook'lara taşıyacak. Çentik alanı içinde web kamerasının yanı sıra geniş bir sensör alanına yer verecek olan Apple, böylece MacBook güvenliğini de iPhone ayarına çıkarma düşüncesinde. Çentik alanının şekli ise şimdilik bilinmese de, muhtemelen yine iPhone'lardakiyle benzer ölçülerde yer alacaktır.

Whatsapp'ta Paylaş

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

Matebook D Test merkezimizde!

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Güncel
Evde verimli ofis ortamı kurmanın yolları neler?
Telefon, kulaklık, klavye, mouse, elektronikler nasıl hijyenik temizlenir?
BİM 27 Mart 2020 aktüel kataloğunda Meizu M6T cep telefonu sürprizi
Instagram, Corona Virüs konusunda bilgi kirliliğini önlüyor
Günün En çok Okunanları
Koronavirüs ile Mücadelede 65 Yaş Üstü Vatandaşlara Anlamlı Hizmet
Türkiye'deki Yeni Corona Virüs Vakası ve Ölüm Sayısı Açıklandı
Wtech, Teknolojide Uzmanlaşmak İsteyen Öğrencilere Desteğe Devam Ediyor
El Yıkama Sıklığınızı ve Sürenizi Takip Etme Yöntemi
Evdeki Herkese "Evde Hayat Var" ile Umutlu Bir Mesaj

 

 