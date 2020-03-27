Samsung, Koronavirüs ile Mücadele Edebilecek Maske Üretimine El Attı

Koronavirüs (SARS-CoV-2) pandemisinin ardından küresel boyutta maske talebinin karşılanamaması sadece sağlık sektörüne üretim yapan kurum ve kuruluşların değil, kuşkusuz dünya çapındaki işletmelerin de sorunu. Bunun için böylesi bir durumda herkes üzerine düşeni yapmak üzere harekete geçmişken, Samsung da bu konuda elini taşın altına koyan şirketlerden oluyor.
Geçtiğimiz 3 gün içinde Samsung'un imalat uzmanları, E&W, Evergreen ve Lastek'e üretim süreçlerini iyileştirmelerine yardımcı olarak, üreticilerin kalıp oluşturmalarında ve üretimlerin hızlanmasında etkili oldu. Üretim için önemli bu sürecin tamamlanması 1 aydan fazla sürebilecekken, Samsung 7 gün içinde bunu gerçekleştirdi ve maske üretimi günde 40 bin adetten 100 bin adete çıkarttı.
Samsung, koronavirüsle savaşmak için Güney Kore'de cerrrahi maske üretim sürecini iyileştirmesinin yanı sıra Kanada, Kolombiya, Çin ve Hong Kong'da yaklaşık 280 bin adet maske bağışında bulundu. Ayrıca yine Çin'deki yarı iletken müşterilerinden birine 50 bin maske bağışlayan Samsung, öte yandan Samsung Vietnem akıllı telefon üretim tesisiden çalışanlarına 267 bin maske dağıtırken, Thai Nguyen eyaletindeki okullara da yaklaşık 5 bin maske bağışında bulundu.
Koronavirüs salgınıyla beraber çalışanları için pek çok önlem de alan Güney Koreli şirket, çalışanlarını mümkün olduğunda evden çalışmaya sevk ederken, çeşitli ülkelerdeki çok sayıda deneyim mağazasını da geçici olarak kapattı.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın