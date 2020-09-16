Apple'dan, iPhone 12 Şarj Cihazı İçin İlginç Savunma

Apple, iPhone 12 kutusunda kullanıcının ihtiyacı olmayan şeyleri çıkartacağını söyledi. İlginç olansa, "ihtiyaç duyulmayan" şeyler arasında şarj cihazı da var.

  • Ercan Uğurlu
Apple, iPhone 12 Şarj Cihazını "Onayladı"

Apple'ın cihaz aksesuarlarını ürünün yanında vermek yerine kullanıcılara ayrıca satmasına alışığız. Ancak şirket bunu artık öyle bir noktaya getirdi ki, halk arasında "kutunun içinden cihaz çıkarsa bahtına" şeklinde yorumlara sebep oluyor. Buna sebep olan hareket ise, iPhone 12'nin kutusundan şarj cihazı çıkmayacağı söylentisi.

Evet, Apple'ın tanıtmaya hazırlandığı iPhone 12'nin kutusunda muhtemelen şarj cihazı yer almayacak. Zira şirketten buna ilişkin bir açıklama gelmiş durumda.

Apple'ın Global Pazarlama Sorumlusu Kıdemli Başkan Yardımcısı Greg Joswiak, GQ ile yaptığı bir röportajında sorulan bu soruyu, "dolaylı yoldan" onaylamış.

Joswiak'in iPhone 12 kutusunda şarj cihazı olup olmayacağı ile ilgili soruya söylemi şu şekilde: "Apple olarak her zaman ürünlerimizdeki e-atıkları en aza indirmenin yollarını arıyoruz ve bu konuda bilhassa çaba sarf ediyoruz. İnsanların çok sayıda Apple ürünü aldığı için şanslıyız, fakat ambalaj ve ambalajın içindekiler gibi müşterilerin ihtiyacı olmayan şeyleri azaltmanın yollarını arıyoruz."

Evet, Joswiak'ın cevabı ile söylentiler doğrulanmış gibi. Ne diyorsunuz? Yakında Apple, ambalajın içinden telefonu da çıkartır mı dersiniz?

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