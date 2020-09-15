iPhone 12 Serisinin Sızan Kılıfları, Tasarımdan İpuçları Veriyor

iPhone 12'nin tanıtımına çok yaklaştık; firma belki de 15 Eylül'deki etkinlikte yeni telefon serisini gösterecek. Ancak sızıntılar durmuyor ve şimdi karşımızda iPhone 12'nin dört farklı modelinin kılıfları var.
Kılıf üreticisi Totallee bu alanda tanınmış bir isim olduğundan, telefon hakkında önceden bilgi edinmiş olabilir. Yine de kılıf tasarımlarına bir miktar şüpheyle yaklaşmakta fayda var. Dört farklı iPhone 12 modeline ait "Süper İnce" kılıfların hepsi birbirine benziyor. Kenarların iPhone 11 serisine göre daha düz olması dikkat çekerken arka yüzün üstünde geniş, kare şekilli bir kamera boşluğu yer alıyor. iPhone 12 Pro Max'ın kılıfındaki kamera bölümü, iPhone 12 Pro'ya göre daha büyük. Bu ise fazladan bir lens anlamına gelebilir.
Bu bilgilere rağmen Apple yeni telefonlarını tanıttığında farklı özelliklerle bizi şaşırtabilir. Bazı kaynaklara göre telefonlar 15 Eylül'de tanıtılabilir, bazılarına göre ise ekimden önce tanıtılmayacak. Bu durumda 15 Eylül'deki etkinlik Apple Watch 6 ve iPad Air 4'e ait bir etkinlik olacak.
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